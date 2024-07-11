Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что надо делать, чтобы не лишиться наследства

Малоизвестным является факт, что ваше наследство может достаться муниципальной казне. Такое наследство называется выморочным. Избежать подобной ситуации позволит соблюдение шести нехитрых правил. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

Источник: РИА "Новости"

Первое и самое главное правило — обратиться к нотариусу за принятием наследства в течение 6 месяцев с даты открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. «В случае, если этот срок не будет соблюден, то восстановить его получится только через суд», — предупредила адвокат.

Во-вторых, надо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, даже если известно о наличии завещания в отношении другого родственника. Бывает так, что завещание отменяется или изменяется, а также в состав завещания может быть включено не все имущество. «То есть, можно предположить, что есть имущество, которое будет предназначено исключительно для наследников по закону», — говорит Елена Кудерко.

В-третьих, адвокат советует сохранять все чеки, квитанции о ремонте, оплате коммунальных услуг и иных платежей в отношении наследственного имущества. С одной стороны, это позволит доказать, что имущество вами фактически принято, и восстановить срок на принятие наследства, с другой стороны, если несколько наследников в долях наследуют одну и ту же вещь — это даст основания потребовать с них компенсации произведенных расходов.

В-четвертых, не стоит забывать об обязательной доле наследников, которые находились на иждивении наследодателя: престарелые родители, несовершеннолетние дети и пр. Они наследуют всегда не менее половины того, чтобы им полагалось по закону, даже если есть завещание, и они там не указаны.

«Поскольку наследство — это не только имущество, но и долги наследодателя, важно знать, что в счёт погашения этих долгов может пойти все наследство», — отмечает адвокат.

Поэтому, пятое правило — всегда сохраняйте отчеты о рыночной стоимости полученного наследственного имущества, которые делили при нотариальном оформлении наследства. Именно на основании них определяется цена наследства, и именно от нее будет зависеть та часть долга, которая может быть погашена за счет наследства.

А если речь идет о кредите, в первую очередь необходимо уточнить, была ли страховка жизни наследодателя. Если страховой полис был оформлен, то необходимо заявить в страховую о наступлении страхового случая в целях получения возмещения.

И наконец, шестое правило — при наличии нескольких наследников, даже если кто-то из них уже получил имущество, это не препятствует другим наследникам спустя время восстановить срок на принятие наследства и признать за собой право на часть наследственного имущества, которая уже документально оформлена за другим наследником.

«Поэтому важно сохранять договоры о продаже имущества. Поскольку, если наследство уже нашло нового собственника, то вновь заявившийся наследник вправе претендовать от первоначально обратившегося наследника лишь на денежную компенсацию», — заключила Елена Кудерко.