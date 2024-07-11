Что надо делать, чтобы не лишиться наследства

Первое и самое главное правило — обратиться к нотариусу за принятием наследства в течение 6 месяцев с даты открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. «В случае, если этот срок не будет соблюден, то восстановить его получится только через суд», — предупредила адвокат.
Во-вторых, надо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, даже если известно о наличии завещания в отношении другого родственника. Бывает так, что завещание отменяется или изменяется, а также в состав завещания может быть включено не все имущество. «То есть, можно предположить, что есть имущество, которое будет предназначено исключительно для наследников по закону», — говорит Елена Кудерко.
В-третьих, адвокат советует сохранять все чеки, квитанции о ремонте, оплате коммунальных услуг и иных платежей в отношении наследственного имущества. С одной стороны, это позволит доказать, что имущество вами фактически принято, и восстановить срок на принятие наследства, с другой стороны, если несколько наследников в долях наследуют одну и ту же вещь — это даст основания потребовать с них компенсации произведенных расходов.
В-четвертых, не стоит забывать об обязательной доле наследников, которые находились на иждивении наследодателя: престарелые родители, несовершеннолетние дети и пр. Они наследуют всегда не менее половины того, чтобы им полагалось по закону, даже если есть завещание, и они там не указаны.
«Поскольку наследство — это не только имущество, но и долги наследодателя, важно знать, что в счёт погашения этих долгов может пойти все наследство», — отмечает адвокат.
Поэтому, пятое правило — всегда сохраняйте отчеты о рыночной стоимости полученного наследственного имущества, которые делили при нотариальном оформлении наследства. Именно на основании них определяется цена наследства, и именно от нее будет зависеть та часть долга, которая может быть погашена за счет наследства.
А если речь идет о кредите, в первую очередь необходимо уточнить, была ли страховка жизни наследодателя. Если страховой полис был оформлен, то необходимо заявить в страховую о наступлении страхового случая в целях получения возмещения.
И наконец, шестое правило — при наличии нескольких наследников, даже если кто-то из них уже получил имущество, это не препятствует другим наследникам спустя время восстановить срок на принятие наследства и признать за собой право на часть наследственного имущества, которая уже документально оформлена за другим наследником.
«Поэтому важно сохранять договоры о продаже имущества. Поскольку, если наследство уже нашло нового собственника, то вновь заявившийся наследник вправе претендовать от первоначально обратившегося наследника лишь на денежную компенсацию», — заключила Елена Кудерко.