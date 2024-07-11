Что надо делать, чтобы не лишиться наследства

Во-вторых, надо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, даже если известно о наличии завещания в отношении другого родственника. Бывает так, что завещание отменяется или изменяется, а также в состав завещания может быть включено не все имущество. «То есть, можно предположить, что есть имущество, которое будет предназначено исключительно для наследников по закону», — говорит Елена Кудерко.