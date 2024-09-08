Что на самом деле значит слово «чадо»

В современном мире мы часто слышим слово «чадо». Так, писатели и журналисты могут использовать его как синоним к понятию «ребенок», когда уже использованы такие, как «малыш», «дитя» и «кроха».
На самом деле слово «чадо» имеет общеславянские корни и на современный русский переводится как «начать» или (по некоторым источникам) «зачать». Однако, скорее всего, зачатие тут ни при чем.
На Руси существовали устойчивые возрастные рубежи, у каждого из которых было свое название:
- до трех лет ребенка называли «дитя» (буквально «вскармливаемый грудью»);
- дети, вышедшие из грудного возраста, назывались словами, восходящими к корню «мал»: малец, мальчик;
- в шесть-семь лет мальчики переходили от женского воспитания к мужскому. И вот тогда они становились «чадами» — потому что начинался новый этап их жизни;
- а вырастая из возраста «чад», к 12 годам мальчики становились «отроками» и оставались ими до 15.
В «Большом толковом словаре» слово «чадо» значится как «устарелое». Поэтому использование его в современной письменной и устной речи неуместно.
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