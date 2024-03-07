Что на самом деле означают белые розы и желтые тюльпаны на языке цветов?

Передавать информацию с помощью цветов и композиций из них начали уже очень давно. В культуре многих народов есть свое толкование «языка цветов», их символики и значения. Но язык — категория гибкая и меняющаяся, ему присущи устаревшие слова и неологизмы. Произошли ли какие-то изменения в этой сфере к сегодняшнему дню?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Язык цветов достаточно консервативен и в большинстве случаев особых изменений не претерпел. Но важно осознавать: оживает он лишь тогда, когда им в равной степени владеют оба — и даритель, и одаряемый (одаряемая). Все оттенки багрового у роз — это по-прежнему выражение любви и страсти. Белые — признание чистоты и благородства, а равно уважения. А вот желтые цвета у тех же роз, тюльпанов, любых других цветов сегодня могут означать не только разлуку (или тоску в разлуке), но и пожелание богатства, а также, например, рождения детей. Упомянутые тюльпаны других цветов и оттенков — это всегда пожелания счастья и радости. Нарциссы — признание неувядающей красоты объекта дарения. Но вот относительно недавно у нарциссов с махровыми цветками появилось довольно забавное значение: так даритель может намекнуть на то, что — если речь идет о женщине — одаряемая слишком легкомысленно относится к его серьезным чувствам, и пора бы хоть как-то на них ответить, внести ясность — пусть даже и сказав решительное «нет».
Лилии светлых тонов символизируют то, что даритель гордится тем, кому он их дарит, а темных — означают верность и преданность. А, например, чтобы одаряемый понял, что даритель может о нем позаботиться, то дарят орхидеи. Модная нынче гербера — свидетельство обычной симпатии, она сродни стандартному комплименту в стиле «Отлично выглядишь!» Однако букет из однотонных гербер красного или его оттенков, без посторонних примесей, может означать намек на любовь, но, как принято говорить, безо всяких обязательств.
И, конечно же, важный нюанс языка цветов — их количество. Многие думаю, что чем больше их — тем сильнее, допустим, та же любовь, а тысяча и одна роза — это круче всего. Оказывается, вовсе нет. У большинства народов три цветка в букете означают приглашение на свидание. Пять — это уже однозначное признание в любви. Семь — даритель подтверждает свои серьезные намерения и настаивает на вступлении в брак. А вот девять, увы, это просто предложение дружбы, равно как и одиннадцать и пятнадцать. Так что имейте это в виду.