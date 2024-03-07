Что на самом деле означают белые розы и желтые тюльпаны на языке цветов?

— Язык цветов достаточно консервативен и в большинстве случаев особых изменений не претерпел. Но важно осознавать: оживает он лишь тогда, когда им в равной степени владеют оба — и даритель, и одаряемый (одаряемая). Все оттенки багрового у роз — это по-прежнему выражение любви и страсти. Белые — признание чистоты и благородства, а равно уважения. А вот желтые цвета у тех же роз, тюльпанов, любых других цветов сегодня могут означать не только разлуку (или тоску в разлуке), но и пожелание богатства, а также, например, рождения детей. Упомянутые тюльпаны других цветов и оттенков — это всегда пожелания счастья и радости. Нарциссы — признание неувядающей красоты объекта дарения. Но вот относительно недавно у нарциссов с махровыми цветками появилось довольно забавное значение: так даритель может намекнуть на то, что — если речь идет о женщине — одаряемая слишком легкомысленно относится к его серьезным чувствам, и пора бы хоть как-то на них ответить, внести ясность — пусть даже и сказав решительное «нет».