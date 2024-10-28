Что на самом деле означал поцелуй у древних людей?

Выдвинута новая версия причины появления поцелуя у людей. Этот вопрос много веков интересует ученых. Ранее выдвигались различные теории, в том числе, что поцелуи служат для укрепления нашей иммунной системы путем обмена бактериями, а также — что они играли роль своеобразного «обнюхивания» с целью социального контроля.
Какая еще появилась версия?
Психолог-эволюционист из Уорикского университета (Великобритания), профессор Адриано Ламейра провел новое исследование. Ученый утверждает, что поцелуи являются реликвией нашего эволюционного прошлого.
По версии исследователя, миллионы лет наши волосатые предки совершали сосательное движение с вытянутыми губами, проходясь по всему телу друг друга. Это было важной частью гигиены — таким образом происходило удаление паразитов, омертвевшей кожи и мусора из шерсти. При этом, такая процедура заканчивалась контактом рот в рот.
По мере того, как наши предки эволюционировали, они становились менее волосатыми, и подобные гигиенические процедуры занимали все меньше времени, но, как считает Ламейра, всегда заканчивались контактом ртами. В конечном итоге, потребность в удалении губами клещей и мусора из шерсти прекратилась, но осталась последняя стадия процедуры, которая стала тем, что мы называем поцелуем. По версии ученого, около 2−4 миллионов лет назад, когда наши предки лишились обильного оволосения, они стали «целующимися обезьянами».
Впоследствии поцелуй приобрел сексуальный подтекст, что в животном мире наблюдается только у человека. Точная причина, почему это произошло, неизвестна, чтобы это выяснить, нужны дальнейшие исследования, говорит Ламейра. Автор работы приходит к выводу, что из формы ухода за шерстью у приматов поцелуй превратился в «кристаллизованный символ доверия и принадлежности».