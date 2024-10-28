Что на самом деле означал поцелуй у древних людей?

По мере того, как наши предки эволюционировали, они становились менее волосатыми, и подобные гигиенические процедуры занимали все меньше времени, но, как считает Ламейра, всегда заканчивались контактом ртами. В конечном итоге, потребность в удалении губами клещей и мусора из шерсти прекратилась, но осталась последняя стадия процедуры, которая стала тем, что мы называем поцелуем. По версии ученого, около 2−4 миллионов лет назад, когда наши предки лишились обильного оволосения, они стали «целующимися обезьянами».