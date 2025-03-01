Что на Руси отмечали 1 марта

Эта дата встречи Нового года продержалась на Руси почти 500 лет — в 1348 году согласно решению Никейского собора православная церковь перенесла начало года на 1 сентября, а затем уже Петр I в 1700 году учредил Новый год в тот день, когда мы празднуем его и сегодня: с 31 декабря на 1 января.