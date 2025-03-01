Что на Руси отмечали 1 марта

1 марта — первый день весны: календарь напоминает нам, что зима официально закончилась, а природа начинает оживать и зеленеть. Конечно, погода год за годом преподносит сюрпризы, но даже такая формальность кажется достаточным поводом для праздника.
Тем не менее, в разные эпохи этот день становился торжественной датой еще и по другим поводам — порой диаметрально противоположным. Рассказываем, как встречали и что отмечали наши предки 1 марта.
День жизни
1 марта в славянской традиции — Ярилин день, или день Солнца. Ярило был одним из ключевых славянских божеств, и его день символически подчеркивал окончание зимы и пробуждение природы.
Как рассказала МК психолог Мирослава Буш, по легенде в этот день бог Солнца вонзает в землю «солнечные вилы», чтобы она прогревалась и пробуждалась к жизни. В этот день считалось обязательным выйти из дома и подставить лицо солнцу: это сулило удачу и здоровье в наступающем году.
Существовали и другие поверья: к примеру, считалось, что если девушка в этот день умоется росой, она точно вскоре найдет жениха.
День смерти
Отмечали в этот день и менее жизнерадостный праздник: День богини Зимы и Смерти Марены. По-другому он также называется называется Вьюницы, или Навий день. Марена, богиня загробного мира, охраняла «Навий мост», разделявший мир живых и мир мертвых.
Как отмечает Мирослава Буш, в этот день связь между мирами считалась особенно сильной — поэтому крестьяне проводили обряды, которые помогут душам усопших успокоиться и не вернуться в мир живых.
1 марта, по ее словам, наши предки готовили для умерших близких поминальный стол с традиционными угощениями (каша, хлеб, блины) и ставили свечи в память о них. Кроме этого, у входа в дом развешивали разнообразные обереги: пучки трав (полынь, зверобой), ветки рябины или чеснок.
Новый год
Да-да, Новый год какое-то время отмечали 1 марта. Эта традиция началась в 988 году с Крещением Руси — вместе с многими традициями наша страна переняла у Византии Юлианский календарь, а вместе с ним и привычку встречать Новый год в первый день весны.
До этого древние славяне отмечали смену года в конце декабря, в день зимнего солнцестояния, а многие привычки и традиции были похожи на те, что присутствуют сегодня: народные гуляния, колядования ряженых и религиозные обряды: светом, шумом и весельем люди хотели отпугнуть нечистую силу, которая выползает из укрытий в самые темные дни зимы.
Новая традиция прижилась на Руси не сразу, а в какой-то степени смешалась с праздником Масленицы, который уже представлял собой праздничный провод зимы.
Эта дата встречи Нового года продержалась на Руси почти 500 лет — в 1348 году согласно решению Никейского собора православная церковь перенесла начало года на 1 сентября, а затем уже Петр I в 1700 году учредил Новый год в тот день, когда мы празднуем его и сегодня: с 31 декабря на 1 января.