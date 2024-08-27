Что можно, а что нельзя прописать в брачном договоре

В брачном договоре, по словам юриста, необходимо четко определить все права и обязанности супругов, которые касаются имущества, финансов, детей, а также других важных аспектов их будущей жизни в браке. Определенные элементы должны быть обязательно включены в документ для избежания недоразумений и конфликтов в будущем.