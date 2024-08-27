Что можно, а что нельзя прописать в брачном договоре

В брачном договоре, по словам юриста, необходимо четко определить все права и обязанности супругов, которые касаются имущества, финансов, детей, а также других важных аспектов их будущей жизни в браке. Определенные элементы должны быть обязательно включены в документ для избежания недоразумений и конфликтов в будущем.
К примеру, важно указать правила относительно имущества. «Это может включать в себя определение, какое имущество является общим, совместным, а какое индивидуальное каждого из супругов. Также необходимо прописать, как будет происходить распределение имущества в случае развода или смерти одного из супругов», — говорит юрист.
Другой важный аспект — финансовый. Супруги могут определить, какие финансовые обязательства они берут на себя во время брака, какие средства принадлежат обоим или одному из них, а также как будет осуществляться управление семейными финансами.
Супруги должны определить, какие обязанности каждый из них берет на себя по воспитанию детей, как будет осуществляться финансовая поддержка детей в случае развода, а также какие будут правила общего участия в принятии решений по детям.
«Очень важно предусмотреть в брачном договоре условия о возможном разводе. Супруги могут определить, как будет происходить раздел имущества, уход за детьми, алименты и другие важные аспекты жизни после развода», — отмечает эксперт.
Что нельзя вносить в брачный договор?
Во-первых, нельзя заключать соглашение о предопределенном размере алиментов в случае развода. Закон предусматривает возможность изменения размера алиментов при изменении обстоятельств. Так что, стороны не могут заранее установить фиксированную сумму алиментов без возможности ее пересмотра.
Во-вторых, нельзя исключать обязанность по уходу и содержанию совместных детей. Независимо от условий брачного договора, каждый родитель всегда обязан участвовать в уходе за детьми и обеспечивать их содержание.
Третье ограничение заключается в запрете на принятие решений о воспитании или уходе за детьми без их согласия. «Даже если брачный договор предусматривает определенные полномочия одному из супругов в отношении детей, решения, касающиеся воспитания и ухода, должны приниматься с учетом мнения и интересов детей», — говорит Пшеничникова.
Еще одним запретом является недопустимость включения в брачный договор условий, «противоречащих общественному порядку или нравственности». Например, брачный договор не может содержать условия о дискриминации, насилии или нарушении прав и свобод человека.
Наконец, стороны не имеют права установить в брачном договоре режим совместного проживания, который бы противоречил интересам одного из супругов или обоих. Законодательство обеспечивает защиту прав каждого из участников семейных отношений. «Поэтому соглашения, ограничивающие свободу воли или создающие неравные условия для супругов, считаются недействительными», — подытожила юрист.