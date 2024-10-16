Что могут сделать мошенники, если у них мой СНИЛС?

«Теоретически, если у мошенника оказалась информация о вашем СНИЛС, он может попытаться взломать аккаунт на “Госуслугах”, — отметила эксперт. — Но на портале используется, как правило, двухфакторная аутентификация, поэтому злоумышленники будут пытаться всеми доступными способами узнать у вас проверочный код из SMS».