Что могут сделать мошенники, если у них мой СНИЛС?

СНИЛС используется для идентификации граждан в системе пенсионного обеспечения и позволяет отслеживать накопления на индивидуальном лицевом счете и стаж работы его владельца. Но в руках мошенников он может представлять опасность лишь при невнимательности владельца, рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.
«Теоретически, если у мошенника оказалась информация о вашем СНИЛС, он может попытаться взломать аккаунт на “Госуслугах”, — отметила эксперт. — Но на портале используется, как правило, двухфакторная аутентификация, поэтому злоумышленники будут пытаться всеми доступными способами узнать у вас проверочный код из SMS».
Для этого мошенники могут звонить, представляться сотрудниками банка, правоохранительных органов или других пугающих слух служб, выуживая необходимую информацию, отметила эксперт.
«Наверное каждому поступали от “следователя по особо важным делам”, например, — отметила Проданова. — Поэтому, если ваш номер СНИЛС попадет к мошенникам, не переживайте. Для того чтобы совершить противоправные действия, им потребуется как минимум еще паспорт и телефон».