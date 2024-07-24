Что лучше — купить или снять квартиру?

Многие сейчас жалуются на невыгодные условия ипотеки, а также высокие цены на квартиры. С другой стороны, при таком кредите человек вкладывает деньги уже в свое жилье, тогда как при аренде средства уходят впустую. Так что же сейчас выгоднее — снимать или покупать квартиры? На этот вопрос ответил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.