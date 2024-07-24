Что лучше — купить или снять квартиру?

Многие сейчас жалуются на невыгодные условия ипотеки, а также высокие цены на квартиры. С другой стороны, при таком кредите человек вкладывает деньги уже в свое жилье, тогда как при аренде средства уходят впустую. Так что же сейчас выгоднее — снимать или покупать квартиры? На этот вопрос ответил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что арендовать квартиру сейчас выгоднее, чем покупать. Так, за аренду платится фиксированная стоимость, а за стандартную ипотеку переплаты будут колоссальные. Арендные ставки при этом будут расти, подчеркнул Дмитрий Ракута.
Также он рассказал, что по первичному рынку прогнозируется снижение стоимости квадратного метра на 10−15%. По словам брокера, большего ожидать не стоит, поскольку застройщики представляют собой коммерческие структуры, работающие по собственной бизнес-модели. При снижении до 40%, о котором говорят в Госдуме, им будет невыгодно продавать квартиры. Дмитрий Ракута подчеркнул, что в ближайшее время новые объекты выводить на рынок не будут.
«Будет меньшее количество старта продаж и будут реализовывать текущие проекты, которые сейчас есть», — пояснил эксперт.
Кстати, ипотека может обернуться серьезными проблемами для покупателя жилья. Ранее эксперт назвал опасное последствие такого кредита.
Айгуль Сабитова