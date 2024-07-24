Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что лучше — купить или снять квартиру?

Брокер поставил точку в давнем споре.

Источник: РИА "Новости"

Многие сейчас жалуются на невыгодные условия ипотеки, а также высокие цены на квартиры. С другой стороны, при таком кредите человек вкладывает деньги уже в свое жилье, тогда как при аренде средства уходят впустую. Так что же сейчас выгоднее — снимать или покупать квартиры? На этот вопрос ответил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что арендовать квартиру сейчас выгоднее, чем покупать. Так, за аренду платится фиксированная стоимость, а за стандартную ипотеку переплаты будут колоссальные. Арендные ставки при этом будут расти, подчеркнул Дмитрий Ракута.

Также он рассказал, что по первичному рынку прогнозируется снижение стоимости квадратного метра на 10−15%. По словам брокера, большего ожидать не стоит, поскольку застройщики представляют собой коммерческие структуры, работающие по собственной бизнес-модели. При снижении до 40%, о котором говорят в Госдуме, им будет невыгодно продавать квартиры. Дмитрий Ракута подчеркнул, что в ближайшее время новые объекты выводить на рынок не будут.

«Будет меньшее количество старта продаж и будут реализовывать текущие проекты, которые сейчас есть», — пояснил эксперт.

Кстати, ипотека может обернуться серьезными проблемами для покупателя жилья. Ранее эксперт назвал опасное последствие такого кредита.

Айгуль Сабитова