Что категорически нельзя делать на Сретение Господне

В храме Пресвятая дева и младенец Христос встретили старца Семеона, которому было обещано, что он не умрет, покуда не встретит Спасителя мира. Симеон уже был очень стар, он сильно мучился от болезней и хотел умереть, но Бог не давал ему умереть. Это была не награда, это было наказание. Когда Симеон был переводчиком Ветхого Завета с древнееврейского на греческий и решил поправить текст, увидев, что в нем написано: «Се, дева приимет во чреве и родит…». Когда Симеон попытался исправить «деву» на женщину — «жену», ему явился ангел и сказал, что Симеон сам увидит всё своими глазами.