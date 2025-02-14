Что категорически нельзя делать на Сретение Господне

В старину верили, что на Сретенье зима с весной сражаются. Да так, что в этот день можно услышать гром. Так как это Богородичный праздник, называли его и Сретеньем Богородицы.
Смысл праздника Сретенье Господне
В православии Сретенье Господне имеет очень глубокий смысл. В этот момент Новый Завет встречается с Ветхим, и тот уступает место. Само слово «сретенье» — значит «встреча». Оно произошло от глагола древнерусского языка «сретити» — «встретить», «встречать». По Священному писанию в этот день Пресвятая Богородица внесла Божественного младенца в храм, чтобы совершить за него искупительную жертву, как это было принято у иудеев.
В храме Пресвятая дева и младенец Христос встретили старца Семеона, которому было обещано, что он не умрет, покуда не встретит Спасителя мира. Симеон уже был очень стар, он сильно мучился от болезней и хотел умереть, но Бог не давал ему умереть. Это была не награда, это было наказание. Когда Симеон был переводчиком Ветхого Завета с древнееврейского на греческий и решил поправить текст, увидев, что в нем написано: «Се, дева приимет во чреве и родит…». Когда Симеон попытался исправить «деву» на женщину — «жену», ему явился ангел и сказал, что Симеон сам увидит всё своими глазами.
Слова, которые произнес старец, узрев Божественное дитя и взяв его на руки, до сих пор остаются одними из самых проникновенных слов Евангелия: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Ибо видели очи мое спасение Твое…» По преданию, Симеон в тот же день отошел ко Господу. Было ему триста лет.
Свидетелем Сретенья (встречи) стала 84-летняя вдова Анна, праведница, которая все свои дни проводила в храме и молилась Богу. Эти двое — Симеон и Анна стали последними старцами Ветхого Завета.
История праздника Сретенье Господне
Праздновать Сретенье в православной церкви стали не сразу, хотя дата его была определена издревле. Обычно в этот день произносили свои проповеди знаменитые христианские святые, например, Мефодий Патарский, Иоанн Злотоуст и другие.
Но в 544 году в византийском городе Антиохии вспыхнула жесточайшая эпидемия. Ежедневно население города сокращалось на несколько тысяч человек. Власти города были бессильны что-либо сделать. Тогда некий праведник по наущению свыше предложил наперекор всему пышно отметить праздник Сретенья Господня. И во всех христианских храмах города прошло всенощное бдение, после которого по улицам Антиохии был совершен грандиозный крестный ход. Казалось бы, это должно было усилить эпидемию, но болезнь неожиданно отступила. С тех пор христиане торжественно и пышно празднуют Сретенье Господне.
С праздником Сретенья связывают образ Богородицы, называемый «Семеоново проречение». Он похож на икону «Богородица семистрельная», но отличается от нее. На образе Богородица изображена с направленными ей в сердце стрелами. Это символизирует слова старца, которые он сказал Деве, пророчествуя о Христе и о грядущих событиях Евангелия: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
Что нужно обязательно сделать на Сретенье Господне
Население сел и деревень в этот день обязательно шло в храмы, отстаивало Литургию, исповедовалось, причащалось. Но некоторые придерживались поверий старины и следовали иным традициям.
- В этот день заклинали мышей. На Руси их называли «мышеядью». Вредный мелкий грызун угрожал тем, что мог съесть оставшийся хлеб и оставить семью крестьянина без пропитания. Поэтому в этот день заговаривали снопы. Их вносили в дом, сжигали в печи и оставшуюся золу рассыпали на гумне, чтобы отпугнуть мышей.
- Деревенская детвора в Сретенье Господне «заклинала солнышко». К вечеру дети выбегали за околицу и, глядя на садящееся светило, пели песенки, уговаривая его вернуться и согреть землю.
- В этот день чинили конскую сбрую и обязательно осматривали лошадей. В крестьянской среде существовало поверье, что в ночь со Сретенья лошадей может заездить домовой. Чтобы такого не случилось, на шею животным привязывали онучи, отпугивая злого духа.
- Вернувшись из сарая, крестьяне должны были отведать особого блюда под названием «саламата». Это был густо заваренный кисель из обжаренной муки. В него добавляли масло, постное или коровье, или свиное сало.
- Самые отчаянные крестьяне гоняли домового. Это поручали колдунам, которые ночью резали петуха, кропили его кровь на метлу и обметали дом. Верили, что напуганный таким действием домовой не будет вредить.
Что ни в коем случае нельзя делать на Сретенье Господне
На самом деле на Руси на все церковные праздники, да и не только на них запрещалось колдовать и общаться с бесами. За это могли лишить причастия, выпороть и даже посадить в острог. Но были запреты и другого толка.
- Нельзя было возвращаться из храма без свечей. Купленными в этот день свечами крестьяне защищались от гроз — ставили их на окна.
- Верили, что в этот день нельзя выезжать со двора в дальнюю дорогу. Выехавший на санях, мог остаться без транспорта, потому что снег мог растаять в оттепель. Мог он и утонуть, переезжая через некрепкий лед на реке.
- Нельзя было работать. Этот запрет касался всех церковных праздников.
- Запрещалось напиваться и объедаться. Во всем следовало соблюдать меру. Выпивать нельзя было и в том случае, если в храме причащались Святые Дары.
- Ни в коем разе не стоило на ночь оставлять открытыми печные заслонки. Крестьяне верили, что через трубу в избу может залететь «змей огненный». Тогда беды не миновать — обязательно кто-нибудь умрет.
Приметы на Сретенье Господне
Сыздавна крестьяне верили, что капель или снежный буран в этот день указывают на то, какой будет весна, и сколько хлеба соберут к осени. Со Сретеньем связывали такие приметы:
- Если накануне праздника небо чистое и в звездах — к поздней весне.
- Если идет снег — к дождливой весне.
- Если на Сретенье разыграется метель, то зима еще долго не отступит.
- Если с крыши капает — на следующий день можно идти охотиться на зайца.
- Если на Сретенье Господне оттепель — к ранней весне.
- Если снег начнет переметать через дорогу — к неурожаю.
В деревнях так и говорили: «На Сретенье метель дорогу переметает, корм подъедает». Считалось, что осень этого года будет ранней, холодной, скотину придется раньше переводить на корм, и его может не хватить на до следующей весны.
Майя Новик