Что известно про «кошелек Зеленского» Миндича и дело ФБР против него

В квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушку, делая записи разговоров. В беседах обсуждались коррупционные схемы. При этом в ведомствах до сих пор и не подтвердили, и не опровергли наличие таких пленок.