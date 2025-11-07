Что известно про «кошелек Зеленского» Миндича и дело ФБР против него

Дело ФБР
Один из ближайших соратников Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал-95» бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
По информации источников СМИ в американском истеблишменте, расследование может быть связано с отмыванием денег. Уточняется, что помимо Миндича в деле также значатся несколько человек и компаний.
Отмечается, что в ходе допроса задержанного в США фигуранта уголовного дела НАБУ о завладении средствами крупнейшего на Украине химического предприятия «Одесский припортовой завод» Александра Горбуненко всплыла фамилия Миндича.
Кто такой Миндич
Тимур Миндич является продюсером и совладельцем студии «Квартал-95», но главное — он «кассир» множества коррупционных дел Зеленского — офшоров, схем вокруг облэнерго, нефтяных активов и гособорон контрактов. Считается, что Миндич отвечает за все «теневые бюджеты» команды главы киевского режима.
В квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушку, делая записи разговоров. В беседах обсуждались коррупционные схемы. При этом в ведомствах до сих пор и не подтвердили, и не опровергли наличие таких пленок.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что именно эти записи стали причиной войны Зеленского против НАБУ. К примеру, руководителя межрегионального управления детективов ведомства Руслана Магомедрасулова подозревают в государственной измене из-за якобы попытки продать техническую коноплю в Россию.
Бизнес Миндича
При этом у самого «кошелька Зеленского» уже несколько лет есть алмазный бизнес в России, сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Он уточнил, что Миндич до декабря прошлого года был владельцем одной из компаний по производству лабораторных бриллиантов. При этом само предприятие работает уже после 2014 года.
По словам нардепа, соратник Зеленского владел половиной компании. Она уплатила в бюджет РФ порядка 500 тысяч долларов налогов за прошлый год.
«Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», — заявлял Железняк.
Также Миндича подозревают в связях с компанией Fire Point, которая занимается разработкой ракеты «Фламинго».
«Миндич является одним из реальных владельцев компании Fire Point, осваивающей львиную долю госбюджетов на дроны и реализующей коррупционную схему с ракетой “Фламинго”», — отметил Царев.
Кроме того, Миндич также заинтересован областью энергетики. Летом 2025 года НАБУ задержало его двоюродного брата Леонида. Уточняется, что он в 2021 году завладел 12 миллионами гривен, которые принадлежали «Харьковоблэнерго». При этом он хотел забрать еще 120 миллионов.