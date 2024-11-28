Что известно про церемонию закрытия Года семьи

«Мы планируем провести эту федеральную церемонию в конце декабря в Национальном центре “Россия”, ожидая множество семей из всех уголков нашей страны», — отметила она. Голикова также призвала местные власти организовать аналогичные мероприятия в своих регионах.
С целью популяризации государственной политики в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.
Организационный комитет подготовил план мероприятий, который включает в себя награждение семей особыми званиями, медалями и орденами, такими как «Мать-героиня» и «Родительская слава». Также запланированы Всероссийские конкурсы, такие как «Это у нас семейное» и «Семья года», а также просветительские мероприятия, включая «Всероссийский ипотечный марафон 2024: свой дом для каждой семьи». В течение года также прошли спартакиады и фестивали, такие как «Здоровая семья — сильная Россия» и «Я горжусь своей семьей».
Отметим, что в течение года проходили тематические встречи, форумы и конференции, посвященные улучшению положения семей с детьми. По итогам этих мероприятий правительство России планирует разработать стратегический документ, касающийся демографической и семейной политики до 2030 года.
Мадина Эбзеева