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Что известно про церемонию закрытия Года семьи

Торжественная церемония, посвященная закрытию Года семьи, пройдет в конце декабря в Национальном центре «Россия». На мероприятие пригласят семьи из разных регионов страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ «Семья», проходящем на территории федерального округа Сириус.

Источник: Unsplash

«Мы планируем провести эту федеральную церемонию в конце декабря в Национальном центре “Россия”, ожидая множество семей из всех уголков нашей страны», — отметила она. Голикова также призвала местные власти организовать аналогичные мероприятия в своих регионах.

С целью популяризации государственной политики в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.

Организационный комитет подготовил план мероприятий, который включает в себя награждение семей особыми званиями, медалями и орденами, такими как «Мать-героиня» и «Родительская слава». Также запланированы Всероссийские конкурсы, такие как «Это у нас семейное» и «Семья года», а также просветительские мероприятия, включая «Всероссийский ипотечный марафон 2024: свой дом для каждой семьи». В течение года также прошли спартакиады и фестивали, такие как «Здоровая семья — сильная Россия» и «Я горжусь своей семьей».

Отметим, что в течение года проходили тематические встречи, форумы и конференции, посвященные улучшению положения семей с детьми. По итогам этих мероприятий правительство России планирует разработать стратегический документ, касающийся демографической и семейной политики до 2030 года.

Мадина Эбзеева