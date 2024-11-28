Что известно про церемонию закрытия Года семьи

Организационный комитет подготовил план мероприятий, который включает в себя награждение семей особыми званиями, медалями и орденами, такими как «Мать-героиня» и «Родительская слава». Также запланированы Всероссийские конкурсы, такие как «Это у нас семейное» и «Семья года», а также просветительские мероприятия, включая «Всероссийский ипотечный марафон 2024: свой дом для каждой семьи». В течение года также прошли спартакиады и фестивали, такие как «Здоровая семья — сильная Россия» и «Я горжусь своей семьей».