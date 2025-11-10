Высшие руководители «Би-би-си» — генеральный директор Тим Дэйви и глава новостей Дебора Тернесс — ушли в отставку. Это произошло после того, как они попали под сильную критику, попавшись на монтаже речей президента США Дональда Трампа.
В центре скандала оказался документальный фильм Panorama, эпизод «Трамп: второй шанс?», который вышел перед президентскими выборами в США. В сюжете были смонтированы фрагменты речи Трампа так, что казалось, будто он явно призывал к насилию при штурме Капитолия. Эти сведения были раскрыты благодаря утечке внутреннего отчета бывшего советника по редакционным стандартам BBC Майкла Прескотта.
В прощальных письмах руководители подчеркнули, что текущая ситуация негативно сказывается на репутации BBC и стала одной из причин их решения уйти в отставку. В Белом доме оценили ситуацию как пример обмана в медиа и снижение доверия к СМИ, что приводит к росту популярности альтернативных источников новостей.
Важно, что скандал происходит на фоне усиливающегося давления со стороны Трампа на американские СМИ, включая судебные иски против крупных изданий и попытки ограничить доступ журналистов к Белому дому. Опыт показывает, что такие действия подрывают свободу прессы и демократические институты, подчеркивает эксперт Колумбийского университета Джамиль Джаффер.
Ситуация уже вышла за пределы внутреннего скандала. Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отставки в руководстве «Би-би-си». Чиновница заявила, что британская вещательная компания не первый раз занимается подобной фальсификацией.
«На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же “отредактировала”, а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей и многое другое», — заявила Захарова.