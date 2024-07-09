Что известно об Ордене Святого апостола Андрея Первозванного

C 1797 года все российские великие князья при крещении во младенчестве, а князья императорской крови по достижении совершеннолетия, получали орден Святого апостола Андрея Первозванного. Его кавалеры считались в 3-м классе чинов по Табели о рангах 1722 года. Первоначально награда имела одну степень, в 1797 году была введена особая, более высокая степень награждения — с бриллиантовыми украшениями.