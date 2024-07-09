Что известно об Ордене Святого апостола Андрея Первозванного

Основные сведения
Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший государственный орден Российской Федерации.
История ордена
Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Награда была учреждена в конце XVII века царем Петром I в честь апостола Андрея Первозванного. Официальный статут ордена составлялся в 1720, 1729, 1744 годах, был окончательно утвержден в 1797 году. Русские цари (императоры) награждали орденом за воинские подвиги, а также за государственную службу.
C 1797 года все российские великие князья при крещении во младенчестве, а князья императорской крови по достижении совершеннолетия, получали орден Святого апостола Андрея Первозванного. Его кавалеры считались в 3-м классе чинов по Табели о рангах 1722 года. Первоначально награда имела одну степень, в 1797 году была введена особая, более высокая степень награждения — с бриллиантовыми украшениями.
Девиз ордена гласил «За веру и верность», орденский праздник отмечался 30 ноября старого стиля в день святого апостола Андрея Первозванного. Орденской церковью являлся собор Святого Андрея Первозванного на Васильевском острове Санкт-Петербурга.
Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными поддаными.
В числе кавалеров ордена были военачальники и государственные деятели Федор Головин (первое награждение, 1699), царь Петр I и Гавриил Головкин (оба — 1703), Федор Апраксин (1710), Григорий Потёмкин-Таврический (1774), Сергей Уваров (1850), Сергей Строганов (1861), Константин Победоносцев (1898), Петр Семенов-Тян-Шанский (1911). После Октябрьской революции 1917 года орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен.
Орден в системе государственных наград РФ
1 июля 1998 года орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая государственная награда РФ указом президента РФ Бориса Ельцина. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России», а также главы и руководители правительств зарубежных стран за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией».
Описание награды
Орден имеет знак, звезду, орденскую цепь и орденскую ленту.
Знак ордена выполнен в виде косого креста из серебра с позолотой, покрытого синей эмалью, с изображением на нем фигуры распятого святого апостола Андрея Первозванного. На концах креста расположены золотые буквы S, A, P, R (лат. Sanctus Andreas Patronus Russiae — Святой Андрей Покровитель России).
Крест наложен на рельефную позолоченную фигуру двуглавого орла, увенчанного тремя коронами, соединенными покрытой синей эмалью лентой. На оборотной стороне знака, на груди орла, размещена покрытая белой эмалью лента. На ней прямыми, покрытыми черной эмалью буквами написан девиз ордена — «За веру и верность», под лентой — номер знака.
Знак крепится к орденской ленте при помощи ушка на оборотной стороне средней короны. Высота знака — 86 мм, ширина — 60 мм.
Лента ордена шелковая, муаровая, голубого цвета, шириной 100 мм.
Звезда ордена серебряная, восьмилучевая. В ее центре, в круглом медальоне, покрытом красной эмалью, находится позолоченное изображение двуглавого орла, увенчанного тремя коронами, на груди орла — изображение покрытого синей эмалью косого Андреевского креста.
Медальон окружает покрытая синей эмалью кайма с позолоченной окантовкой. На кайме прямыми позолоченными буквами написан девиз ордена («За веру и верность»), в нижней части каймы — изображение двух скрещенных лавровых ветвей, покрытых зеленой эмалью и перевязанных позолоченной лентой. Расстояние между концами противолежащих лучей звезды — 82 мм. Номер звезды ордена выбит на оборотной стороне звезды, в нижней части. Звезда крепится к одежде при помощи булавки.
Орденская цепь состоит из 17 чередующихся звеньев трех видов: позолоченного изображения государственного герба РФ, картуша с вензелем Петра I, медальона с Андреевским крестом. Звенья цепи соединены кольцами, цепь выполняется из серебра с позолотой с использованием горячих эмалей.
Лицам, награжденным за отличия в боевых действиях, вручаются знак и звезда ордена с присоединенными к ним двумя перекрещенными позолоченными мечами.
Лента ордена носится на форменной одежде на планке. На ленте ордена в виде розетки крепится миниатюрное изображение знака ордена из металла золотистого цвета с эмалью.
Знак ордена носится на орденской цепи (в особо торжественных случаях или при наличии у награжденного ордена Святого Георгия I степени) либо на плечевой ленте, проходящей через правое плечо. Звезда ордена располагается на левой стороне груди, ниже орденских колодок. При ношении ленты ордена на планке она располагается выше других орденских лент.
После вручения награжденному ордена Святого апостола Андрея Первозванного Управление делами президента РФ обеспечивает изготовление портрета награжденного для демонстрации в Государственном центральном музее современной истории РФ.
Кавалеры ордена
Всего с 1998 года орденом Святого апостола Андрея Первозванного были награждены 26 человек. Это председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко; экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев; академик РАН Дмитрий Лихачев; конструкторы оружия Михаил Калашников и Герберт Ефремов; писатели Александр Солженицын (награду принять отказался), Сергей Михалков и Даниил Гранин; поэт Расул Гамзатов; поэтесса и публицист Фазу Алиева; патриарх Московский и всея Руси Алексий II; председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин; экс-председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев; врачи Валерий Шумаков и Борис Петровский; певицы Людмила Зыкина и Ирина Архипова; балетмейстер Юрий Григорович; бывший президент СССР Михаил Горбачев, композитор Александра Пахмутова, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также зарубежные политические деятели — экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами награжден бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.