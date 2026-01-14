Что известно об обвинении бывшего губернатора Рязанской области Любимова в получении взяток на 272 млн рублей

У Николая Любимова насыщенная политическая карьера. Чиновник занимал пост мэра Калуги с 2010 по 2015 год. После переезда в Рязанскую область был выбран губернатором и работал в должности с 2017 по 2022 год. В сентябре 2022 года Любимова выбрали членом Совета Федерации от региона, где он проработал до 11 декабря 2024 года. Тогда политик самостоятельно сложил свои полномочия.