Что известно об обвинении бывшего губернатора Рязанской области Любимова в получении взяток на 272 млн рублей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что экс-сенатор и бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток. Общая сумма, которую чиновнику передали незаконно, по данным следствия, составляет 272 млн рублей.
Правоохранителям известно о трех случаях получения чиновником взяток. Самая крупная из них составляла 252 млн рублей. За это Любимов обещал назначить на должность вице-губернатора и обеспечить полное покровительство.
Еще две взятки, в получении которых обвинили бывшего губернатора, были переданы, чтобы получить содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Здесь суммы уже были скромнее — 8 и 12 млн рублей.
У Николая Любимова насыщенная политическая карьера. Чиновник занимал пост мэра Калуги с 2010 по 2015 год. После переезда в Рязанскую область был выбран губернатором и работал в должности с 2017 по 2022 год. В сентябре 2022 года Любимова выбрали членом Совета Федерации от региона, где он проработал до 11 декабря 2024 года. Тогда политик самостоятельно сложил свои полномочия.