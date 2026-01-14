Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об обвинении бывшего губернатора Рязанской области Любимова в получении взяток на 272 млн рублей

Экс-сенатора Николая Любимова обвинили в получении особо крупной взятки.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что экс-сенатор и бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении нескольких взяток. Общая сумма, которую чиновнику передали незаконно, по данным следствия, составляет 272 млн рублей.

Правоохранителям известно о трех случаях получения чиновником взяток. Самая крупная из них составляла 252 млн рублей. За это Любимов обещал назначить на должность вице-губернатора и обеспечить полное покровительство.

Еще две взятки, в получении которых обвинили бывшего губернатора, были переданы, чтобы получить содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Здесь суммы уже были скромнее — 8 и 12 млн рублей.

У Николая Любимова насыщенная политическая карьера. Чиновник занимал пост мэра Калуги с 2010 по 2015 год. После переезда в Рязанскую область был выбран губернатором и работал в должности с 2017 по 2022 год. В сентябре 2022 года Любимова выбрали членом Совета Федерации от региона, где он проработал до 11 декабря 2024 года. Тогда политик самостоятельно сложил свои полномочия.

Узнать больше по теме
Совет Федерации: «палата регионов» в действии
Совет Федерации часто называют «палатой регионов» — это своеобразный мост между федеральной властью и субъектами Российской Федерации. Если Государственная Дума выражает волю народа, то Совет Федерации — голос регионов, обеспечивающий баланс интересов в масштабах всей страны.
Читать дальше