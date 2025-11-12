Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об обрушении недавно построенного моста в Китае: дорога была стратегически важным объектом

Частичное обрушение моста произошло в китайской провинции Сычуань.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

В провинции Сычуань на юго-западе Китая часть недавно построенного моста «Хунци» на автомагистрали 317 обрушилась из-за оползня. Мост соединяет центральные районы Китая с Тибетом, поэтому был крайне важным стратегическим объектом.

10 ноября на склонах рядом с мостом появились признаки оползня — трещины и деформация грунта, из-за чего ввели режим ЧС и закрыли мост. Оставшиеся машины эвакуировали, на дороге установили предупреждающие знаки.

11 ноября с горы сошел крупный оползень, который повредил подъездную эстакаду, опоры и пролеты моста. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Оценка ущерба продолжается, сроки восстановления движения пока неизвестны.

Стоит отметить, что мост был построен компанией Sichuan Road & Bridge Group и сдан в начале этого года.