Что известно об обрушении недавно построенного моста в Китае: дорога была стратегически важным объектом

В провинции Сычуань на юго-западе Китая часть недавно построенного моста «Хунци» на автомагистрали 317 обрушилась из-за оползня. Мост соединяет центральные районы Китая с Тибетом, поэтому был крайне важным стратегическим объектом.
10 ноября на склонах рядом с мостом появились признаки оползня — трещины и деформация грунта, из-за чего ввели режим ЧС и закрыли мост. Оставшиеся машины эвакуировали, на дороге установили предупреждающие знаки.
11 ноября с горы сошел крупный оползень, который повредил подъездную эстакаду, опоры и пролеты моста. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Оценка ущерба продолжается, сроки восстановления движения пока неизвестны.
Стоит отметить, что мост был построен компанией Sichuan Road & Bridge Group и сдан в начале этого года.