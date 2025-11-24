Что известно об исчезновении москвички с 10-летним сыном в Турции

32-летняя москвичка Дарья Лучкина пропала вместе с 10-летним сыном Максимом. Она сообщила родственникам, что едет на корпоратив, утверждая, что все обязаны взять с собой детей. Однако никакого корпоратива не было — они тайно улетели из Москвы в Стамбул. Произошло это еще 17 октября. Важно, что пропавшие не взяли с собой вещей и не предупредили близких.
В квартире остались телефоны и новый планшет ребенка. По информации волонтеров, в Стамбуле их встретил неизвестный человек на машине. Родственники отмечают, что Дарья в последнее время была замкнутой, не общалась с отцом сына и интересовалась турецкими сериалами, но в Турции раньше не была. После исчезновения семья обратилась в полицию.
Чуть позже стало известно, что москвичка заранее готовилась к отъезду в Стамбул — купила билеты себе и сыну еще в середине сентября. Она оформила на ребенка загранпаспорт незадолго до поездки.
В последнее время Дарья жила очень скромно и замкнуто, уделяя время только работе, дому и сыну. Общение с отцом ребенка было редким, они развелись давно. Родственники подозревают, что ее могли обмануть мошенники и заманить в Турцию.