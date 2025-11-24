Что известно об исчезновении москвички с 10-летним сыном в Турции

32-летняя москвичка Дарья Лучкина пропала вместе с 10-летним сыном Максимом. Она сообщила родственникам, что едет на корпоратив, утверждая, что все обязаны взять с собой детей. Однако никакого корпоратива не было — они тайно улетели из Москвы в Стамбул. Произошло это еще 17 октября. Важно, что пропавшие не взяли с собой вещей и не предупредили близких.