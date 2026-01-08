Что известно об инциденте с застреленной женщиной в США во время рейда против нелегальных мигрантов

«Мы будем использовать любую возможность, чтобы информировать жителей Нью-Йорка о том, что им уже разрешено законом, а также ясно дать понять всем городским ведомствам и агентствам без исключения, включая полицию Нью-Йорка (NYPD), что мы не собираемся помогать агентам ICE в их работе. Наша задача — соблюдать законы города Нью-Йорка», — приводит AMNY его слова.