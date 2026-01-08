Что известно об инциденте с застреленной женщиной в США во время рейда против нелегальных мигрантов

Инцидент произошёл утром 7 января, во время одного из дней 30-дневной операции по задержанию нелегальных мигрантов. По данным Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), 37-летняя поэтесса Рене Николь Гуд, находясь за рулём автомобиля Honda Pilot, попыталась наехать на сотрудников правоохранительных органов, проигнорировав требования остановиться. В ответ один из агентов открыл огонь. От полученных ранений женщина скончалась, сообщает Daily Mail.
На месте происшествия вскоре собрались очевидцы. Они назвали случившееся убийством и потребовали, чтобы федеральные агенты покинули штат.
В рамках операции в Миннеаполис были направлены около 2000 сотрудников ICE. К понедельнику задержаны более 150 человек. Им предъявлены обвинения, в том числе по делам о мошенничестве с использованием финансируемых государством программ. В последние недели активность федеральных миграционных служб в районе города заметно возросла.
Реакция властей
Глава города Джейкоб Фрей, представляющий демократов, резко раскритиковал действия ICE и потребовал, чтобы агенты покинули город. Он назвал официальную версию произошедшего «чепухой», а сам инцидент охарактеризовал как «безрассудное применение силы», приведшее к гибели человека.
В Министерстве внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, назвали инцидент «актом внутреннего терроризма» и заявили, что сотрудник действовал в целях самообороны.
Президент Дональд Трамп поддержал действия ICE и отметил, что агенты действовали в рамках служебных полномочий и назвал женщину радикалом.
Протесты
После инцидента в Миннеаполисе на улицы вышли тысячи людей, требующих полного вывода федеральных агентов из города. Ситуацию сравнивают с событиями шестилетней давности, когда смерть Джорджа Флойда после задержания полицией вызвала масштабный общественный резонанс и стала толчком к возникновению движения Black Lives Matter.
С начала декабря администрация Дональда Трампа проводит политику массовой депортации нелегальных мигрантов. Ранее рейды ICE в Калифорнии уже приводили к крупным столкновениям: протестующие нападали на агентов и на полицию, обеспечивавшую их охрану.
Протесты происходят не только в Миннеаполисе, но и в Нью-Йорке. Как сообщает RT, Местные жители организовали марш к штаб-квартире ICE и требуют, чтобы агенты покинули городские улицы.
Позиция мэра Нью-Йорка по миграционной политике
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявлял, что не будет оказывать помощь миграционным службам в проверках
«Мы будем использовать любую возможность, чтобы информировать жителей Нью-Йорка о том, что им уже разрешено законом, а также ясно дать понять всем городским ведомствам и агентствам без исключения, включая полицию Нью-Йорка (NYPD), что мы не собираемся помогать агентам ICE в их работе. Наша задача — соблюдать законы города Нью-Йорка», — приводит AMNY его слова.