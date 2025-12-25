Что известно об атаке украинских дронов на регионы России: горели резервуары с нефтью в Краснодарском крае

Министерство обороны России сообщает, что 141 украинский дрон был ликвидирован сегодня ночью, 25 декабря. Больше всего уничтожений произошло в Брянской области. Там средства ПВО перехватили сразу 62 летательных аппарата. Губернатор Александр Богомаз заявил, что один из беспилотников ударил по селу Глинищево, в результате чего местная жительница получила осколочные ранения и была госпитализирована. Также в одном из домов выбило окна.
Еще семь дронов атаковали Краснодарский край. Оперштаб региона сообщает о повреждении нескольких производственных зданий и сельскохозяйственной техники в селе Николаевка. Там же пришлось тушить пожары.
Другой целью атаки стал порт Темрюка. После удара беспилотников ВСУ загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Огонь распространился на 2 тыс. квадратных метров. Чтобы его потушить, было привлечено 70 человек и 18 единиц техники. Пострадавших, к счастью, нет.
Девять вражеских летательных аппаратов перехватили по пути в Москву средства ПВО. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Также уничтожались дроны и над другими регионами:
12 — над Тульской областью,
11 — над Калужской областью,
8 — над Республикой Адыгея,
По 6 — над Республикой Крым и Ростовской областью,
По 5 — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря,
4 — над Курской областью,
1 — над Волгоградской областью.