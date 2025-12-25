Что известно об атаке украинских дронов на регионы России: горели резервуары с нефтью в Краснодарском крае

Министерство обороны России сообщает, что 141 украинский дрон был ликвидирован сегодня ночью, 25 декабря. Больше всего уничтожений произошло в Брянской области. Там средства ПВО перехватили сразу 62 летательных аппарата. Губернатор Александр Богомаз заявил, что один из беспилотников ударил по селу Глинищево, в результате чего местная жительница получила осколочные ранения и была госпитализирована. Также в одном из домов выбило окна.