Что известно об атаках ВСУ на Саратов: ночью работала сирена, ПВО сбила 29 беспилотников

Мощная атака украинских беспилотников на Саратовскую область произошла этой ночью, 3 ноября. О взрывах в небе говорили больше остальных жители двух городов — Саратова и Энгельса. Саратовцы проснулись от сирены и звуков работы ПВО.
Атака началась около часа ночи. Был закрыт в целях безопасности местный аэропорт. Министерство обороны РФ заявляет, что над Саратовской областью были сбиты 29 дронов. Столько же беспилотных аппаратов было ликвидировано в Ростовской области.
Целью атаки ВСУ, по всей видимости, был нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Однако повреждений на предприятии удалось избежать. Защитила объект антидроновая сетка, сообщает источник.