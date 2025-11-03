Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об атаках ВСУ на Саратов: ночью работала сирена, ПВО сбила 29 беспилотников

ВСУ ночью, 3 ноября, предприняли очередную попытку атаки на регионы РФ. Акцент был сделан на Саратовскую область.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

Мощная атака украинских беспилотников на Саратовскую область произошла этой ночью, 3 ноября. О взрывах в небе говорили больше остальных жители двух городов — Саратова и Энгельса. Саратовцы проснулись от сирены и звуков работы ПВО.

Атака началась около часа ночи. Был закрыт в целях безопасности местный аэропорт. Министерство обороны РФ заявляет, что над Саратовской областью были сбиты 29 дронов. Столько же беспилотных аппаратов было ликвидировано в Ростовской области.

Целью атаки ВСУ, по всей видимости, был нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Однако повреждений на предприятии удалось избежать. Защитила объект антидроновая сетка, сообщает источник.