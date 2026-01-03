Что известно об атаках беспилотников над российскими регионами и Азовским морем, 3 января

По данным Министерства обороны, всего за прошедшую ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 22 украинских дрона. Большинство из них (12) находилось над Крымом и Краснодарским краем (6). Два беспилотника были зафиксированы над Ростовской областью и по одному — над Республикой Адыгея и акваторией Азовского моря.