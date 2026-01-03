Популярные темы
Что известно об атаках беспилотников над российскими регионами и Азовским морем, 3 января

В ночь на 3 января ВСУ предприняли попытку атаки на Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Адыгея и акваторию Азовского моря.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

В Ростовской области в результате налёта пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, атака велась в четырёх районах. Последствия были зафиксированы в слободе Семёно-Камышенской, где в нескольких частных домах повреждены стекла. Кроме того, из-за повреждения проводов на короткое время возникли перебои с электроснабжением. Слова губернатора приводит EADaily.

«С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — рассказал губернатор.

Около 23:30 семь взрывов были зафиксированы в районе Краснодара. Местные жители сообщали, что звуки уничтожения дронов отчётливо слышались к югу и юго-западу от города, а также в посёлке Яблоновском, станице Елизаветинской и Северском районе.

Кроме того, в аэропортах Краснодара и Геленджика были введены временные ограничения на работу, пишет Telegram-канал Shot.

По данным Министерства обороны, всего за прошедшую ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 22 украинских дрона. Большинство из них (12) находилось над Крымом и Краснодарским краем (6). Два беспилотника были зафиксированы над Ростовской областью и по одному — над Республикой Адыгея и акваторией Азовского моря.

Накануне атаке ВСУ подверглись Самарская, Воронежская, Саратовская области и еще несколько регионов.