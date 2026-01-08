Что известно об атаках беспилотников на российские регионы: поврежден частный дом

По данным Минобороны, в ночь на 8 января над территорией российских регионов были перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов зафиксировали над Крымом — 14, а также над акваториями Азовского (13) и Черного (12) морей. Еще 11 беспилотников были сбиты в Краснодарском крае.
Кроме того, шесть беспилотников пытались атаковать Ростовскую область, пять — территорию Орловской области. В Курской и Волгоградской областях было зафиксировано по два беспилотника, а в Брянской — один, сообщили РИА «Новости».
В Краснодарском крае падение обломков беспилотников привело к повреждению нескольких объектов. В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть, а в хуторе Трудобеликовский повреждены крыша и навес частного дома. Уточняется, что в обоих случаях никто не пострадал.
«На месте работают специальные и экстренные службы», — сообщили в региональном оперативном штабе.
В Ростовской области атака дронов пришлась на шесть населенных пунктов. В результате никто не пострадал и «обошлось без последствий на земле», рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Накануне в результате атаки беспилотника возник пожар на территории нефтебазы в Белгородской области.