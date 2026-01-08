Что известно об атаках беспилотников на российские регионы: поврежден частный дом

По данным Минобороны, в ночь на 8 января над территорией российских регионов были перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов зафиксировали над Крымом — 14, а также над акваториями Азовского (13) и Черного (12) морей. Еще 11 беспилотников были сбиты в Краснодарском крае.