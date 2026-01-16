Что известно об атаках беспилотников на российские регионы, 16 января: два человека пострадали

По данным Минобороны, в ночь на 16 января над территорией России были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Белгородской областью — 44, а также над Рязанской (22), Ростовской (11) и Воронежской (11) областями. Кроме того, дроны были уничтожены над Курской (7), Тульской (4), Волгоградской (4), Орловской (1) и Липецкой (1) областями, а также Крымом (1).