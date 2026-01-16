Что известно об атаках беспилотников на российские регионы, 16 января: два человека пострадали

По данным Минобороны, в ночь на 16 января над территорией России были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Белгородской областью — 44, а также над Рязанской (22), Ростовской (11) и Воронежской (11) областями. Кроме того, дроны были уничтожены над Курской (7), Тульской (4), Волгоградской (4), Орловской (1) и Липецкой (1) областями, а также Крымом (1).
Последствия атаки ощутили жители Рязанской области. Падение обломков привело к повреждению фасадов двух многоэтажных домов. Также известно о двоих пострадавших, им была оказана медицинская помощь, пишет URA.ru.
Губернатор региона Павел Малков также сообщил о найденных обломках на территории промышленного предприятия.
«Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб», — уточнил он в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала Shot, атака началась ближе к двум часам ночи и украинский дрон повредил верхние этажи многоэтажного дома.
«Во время взрыва резко дом затрясся, и был слышен очень громкий взрыв, как будто прям рядом сбили», — рассказала местная жительница.
«Один из беспилотников ВСУ врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города. Повреждены минимум четыре квартиры, а также посекло автомобили», — пишет издание.
Украина совершила комбинированный удар в Брянской, Тульской, Белгородской и Орловской областях — здесь был объявлен режим ракетной опасности. По сообщениям губернаторов регионов, пострадавших в результате атаки нет.
Накануне ВСУ пытались атаковать Ростовскую область.