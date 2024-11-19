Что известно об Аслане Бжании

В 1980 году поступил во Фрунзенский политехнический институт (ныне Киргизский государственный технический университет имени И. Раззакова), где проучился два года. Затем перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, МАДИ), окончил его в 1985 году по специальности «инженер-строитель». В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР (Минск, Белоруссия), в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).