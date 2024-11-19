Что известно об Аслане Бжании

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 ноября 2024 года после многочасовых переговоров представители власти и оппозиции Абхазии подписали соглашение, согласно которому президент страны Аслан Бжания подал заявление об отставке. Парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании 19 ноября. Исполняющим обязанности президента республики по соглашению становится вице-президент Бадра Гунба.
Происхождение и образование
Аслан Георгиевич Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчирского района Абхазской АССР (ныне Республика Абхазия).
В 1980 году поступил во Фрунзенский политехнический институт (ныне Киргизский государственный технический университет имени И. Раззакова), где проучился два года. Затем перевелся в Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, МАДИ), окончил его в 1985 году по специальности «инженер-строитель». В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР (Минск, Белоруссия), в 1999 году — Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).
Профессиональная карьера
В 1985—1986 годах работал по распределению инженером-строителем в управлении капитального строительства Угранского леспромхоза Смоленской области.
С 1987 по 1989 год был инструктором, заведующим отделом Очамчирского районного комитета комсомола (Абхазия).
В 1991 году — оперуполномоченный КГБ Абхазской АССР.
С 1992 по 1993 год, во время грузино-абхазского конфликта, служил в органах госбезопасности Абхазии (город Гудаута).
После увольнения в запас в декабре 1999 году занимался предпринимательской деятельностью в России.
В 2009—2010 годах Аслан Бжания был советником по экономическим вопросам посольства Республики Абхазия в РФ.
24 февраля 2010 года был назначен председателем Службы государственной безопасности Абхазии.
24 августа 2014 года участвовал во внеочередных выборах президента Абхазии. Занял второе место (35,91% голосов), уступив лидеру оппозиции Раулю Хаджимбе (50,60%).
В апреле 2015 года возглавил Фонд социально-экономических и политических исследований «Апра».
В июле 2015 года стал сопредседателем Блока оппозиционных сил Абхазии.
26 марта 2017 года был избран депутатом Народного собрания Абхазии VI созыва.
Президент
22 марта 2020 года Аслан Бжания одержал победу на повторных выборах президента Абхазии, набрав 56,5% голосов избирателей. Его ближайший соперник, министр экономики республики Адгур Ардзинба, получил 35,42%. После своего избрания Бжания заявил, что особое внимание намерен уделять сближению Абхазии с Россией. Кроме того, он выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией, а также высказался о необходимости разграничения полномочий между главой государства и парламентом. Инаугурация избранного президента состоялась 23 апреля 2020 года.
Награды и звания
Генерал-майор (2014).
Награжден российским орденом Дружбы (2014).
Личные сведения
Имеет гражданство Абхазии и РФ.
Женат, имеет двоих детей.