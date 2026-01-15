Что известно о протестах в США: в ответ на выстрел по мигранту американцы стали нападать на силовиков

Служба миграционного контроля (ICE) работала в Миннеаполисе — искала и задерживала мигрантов, которые незаконно находятся в США. Один из нелегалов при виде сотрудников начал убегать. Мужчина сначала ехал на машине, а после пытался скрыться пешком, но уйти от преследования не смог. Зажатый в угол мигрант напал на сотрудника, схватив лопату. После пропущенного удара правоохранитель выстрелил в ногу нападавшему. Обоих госпитализировали.
Инцидент привел к массовым протестам в северной части города. Люди обвиняли ICE в чрезмерной жестокости и требовали покинуть город. Их поддержали местные власти, которые сообщили, что «поддерживают иммигрантские и беженские сообщества». Толпа начала нападать на сотрудников ICE и запускать в них фейерверки, в ответ они применили слезоточивый газ, перцовые баллончики, светошумовые гранаты и дубинки.
Заставить федеральную службу уехать из города у демонстрантов не вышло. В данный момент ICE продолжает патрулировать улицы Миннеаполиса и задерживать мигрантов. СМИ пишут о высоком напряжении в городе.