Что известно о затонувшем на Филиппинах пассажирском пароме: около полусотни людей пропали без вести

Сегодня ночью, 26 января, на Филиппинах паром перевозил людей и технику из города Замбоанга на остров Джоло. Однако в какой-то момент судно начало тонуть. На борту в это время находилось около 350 человек, из которых 27 — члены экипажа.
Среди тонущих пассажиров оказался член береговой охраны, который сориентировался быстрее всех и позвонил в свое ведомство с просьбой отправить на помощь спасателей. Поиски пассажиров в воде вели одновременно рыболовецкие суда, вертолет, самолет-разведчик, корабли береговой охраны и судна военно-морского флота. Однако даже такая численность не помогла избежать жертв.
На данный момент сообщается о гибели 15 человек. Пропавшими без вести объявлены 43 филиппинца. Спасти же удалось сразу 317 пассажиров и членов экипажа. Как отмечают выжившие, море в момент крушения судна было спокойным, что помогло им выбраться.
На данный момент причина крушения неясна. Известно, что перегруза на пароме не было. Журналисты же указывают, что в этом районе подобные инциденты происходят часто. Причины часто заключаются в штормах, плохом состоянии кораблей, несоблюдении правил безопасности и перегрузках.