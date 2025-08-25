Что известно о задержанных, забивших насмерть футболиста в Щелково

Началось расследование дела Арсения Ерошевича, общественный резонанс и обнародование видеодоказательств помогли ускорить процесс, но задержаны не все участники драки. По Сети гуляют два ролика, снятые камерами наблюдения, установленными внутри и снаружи ночного клуба.
На первых кадрах 32-летний Ислам Рустамов, 17-летний N. и еще двое из их группы ругаются с Ерошевичем в туалете. Происходящее не видно, но слышно. Проходящие мимо девушки в ужасе. Драке не дает начаться подоспевший на выручку друг Арсения. На вторых кадрах футболист «Русской общины» идет на улицу разбираться с N. Тем временем Ислам кому-то набирает, а потом нападает исподтишка. К заварушке подключаются с десяток людей, похожих на мигрантов.
После жестокого избиения Арсения доставили в больницу с переломами, гематомами, разрывом гортани и открытой черепно-мозговой травмой. Он впал в кому на семь дней, а затем умер. Его друг отделался неопасными для жизни травмами.
Полиция по горячим следам задержала четверых человек, включая Ислама и N., но вскоре всех отпустила в статусе свидетелей. Более того, 17-летний N. (18 ему исполнится в ноябре) позволил себе записать и выложить в «Тикток» провокационное видео, где он напевал песню со строками «мы короли», «всех ушатали», «делай что хочешь».
Однако после смерти Ерошевича силовики вновь задержали четверых подозреваемых. На этот раз трое из них в статусе обвиняемых. В ближайшие часы суд примет решение, какую меру пресечения им избрать.
— Еще один виновник, после того как он был почему-то отпущен из отделения полиции, по моим данным, сбежал за границу, — рассказала журналистам сестра убитого. По ее словам, их семье так никто и не принес соболезнования и не извинился.
Известно, что в следственном отделе по Щелково ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)". По данным правоохранительных органов, конфликт возник из-за того, что Ершович забил гол в ворота команды, за которую играли приезжие.
Что известно о задержанных
Ислам Рустамов
Главным зачинщиком считается Ислам Рустамов. Ему 32 года. Он родился в Бустанском районе Андижанской области Узбекистана. Получил паспорт россиянина в апреле прошлого года. Прописка — в двушке приличного кирпичного дома у реки Клязьмы в Подмосковье. Буквально за пару недель новоявленный россиянин приобрел два хэтчбека Skoda и седан Ravon Nexia R3.
Ислам Рустамов одержим дьявольской цифрой 666. Три шестерки в его нике телеграм-аккаунта и на номере машины, которую он выкладывал в социальных сетях. Другие его любимые ники — «Золотой» и «Золотой ребенок».
Судя по соцсетям, Рустамов бывал в России и до получения гражданства. Еще он дружит с Дилшодом Азимовым — популярным узбекским блогером и предпринимателем, поставляющим элитные машины в Россию.
В смартфонах приятелей и знакомых Рустамов записан как «Ислам Больница Прописка Вид На Жит», «Ислам Гражданство», «Ислам Регистрация Фрязино», «Регстраса Ислам», «Шелково Регистрация» и так далее.
Его телефоном пользовался десяток его земляков. Например, родня в лице близняшки-двойняшки Исломжона Уктамова и младшего брата Хожакбарбека Уктамова. Получается, Рустамов — не настоящая фамилия, а видоизмененная при получении российского паспорта. Три брата жили в одной квартире. Исломжон при этом является усыновителем приемных детей, и им была недовольна соцопека Щелково. Хожакбарбек — бывший ипэшник в сфере такси и автосервисов, сейчас занимается торговлей фруктами и мясом.
Также с номером телефона Рустамова по различным базам связана Мафтунахон Хайдарова. В 2016 году ее осудили за незаконное пересечение границы России по поддельному документу, однако в 2019 году она уже была вдовой коренного жителя Щелково с ребенком на руках и собственницей квартиры покойного. По профессии Мафтунахон риелтор.
Также телефоном Ислама Рустамова пользовалась парикмахерша Саидабон Аюпова, которая была фиктивно зарегистрирована в Калуге.
Несовершеннолетний участник драки
Несовершеннолетний N., второй зачинщик драки, родился в Щелково. Занимается в местной спортивной школе и играет за команду 2007 г. р. У несовершеннолетнего N. есть еще уже взрослая сестра Арина. Она несколько лет назад давала интервью.
«Родители мои — горские евреи, так же как и остальные мои родственники, родом из Баку. Симоновы Роман Зарахияевич и Сабина Ифраиловна, занимаются бизнесом, на нашем семейном предприятии. В семье Симоновых четверо детей, старшая сестра Зоя, брат Захар, потом иду я и младший N.», — рассказывала девушка.
Родители несовершеннолетнего зачинщика драки
Родители, Роман и Сабина С., развивают гостиницы и кафе. Все дела ведутся через ИП, а также фирмы «Шелковый путь» и «Омега 2002» — речь может идти о дроблении бизнеса для ухода от налогов. Если верить официальной бухгалтерии, суммарная выручка достигает 40 млн рублей в год.
У одного из юрлиц помимо ресторана, бара и танцпола есть хостел на 24 места. Второе юрлицо управляет рестораном-отелем «Садко» в другом подмосковном городе.
Старший брат несовершеннолетнего N., Захар, тоже занимается хостелами. У него соответствующие ИП. Плюс солнцевская компания «Ру Сервис» с выручкой в 82 млн рублей, расположенная в одноименном хостеле, где мигранты живут как в бараках.
«Клопы ели каждую ночь. На кухне вечный хаос и грязь, потому что личности неустановленных национальностей не хотят аккуратно готовить и есть свое варево. Хозяин — странный персонаж (ругательства запрещены), орет за сумку на кровати, но допускает такой трешняк. Не знаю, куда и сколько он отстегивает, чтобы на все это закрывали глаза. Каждый день заселялось примерно по 10 человек с очень сомнительным правом нахождения в стране», — такой отзыв оставила одна из клиенток хостела.
Такой подход приносит Захару С. много денег. В 2020 году он купил в рассрочку BMW 5 SERIES.
Захар С. также связан с сетью «Сити Хостел» с сотнями коек в Щелково, Реутове, Наро-Фоминске и Москве.
Семья несовершеннолетнего зачинщика драки живет в панельной трешке у реки Клязьмы недалеко от Ислама Рустамова — можно сказать, соседи. Также у них есть жилье в Балашихе и может быть в Москве.
Петр Егоров