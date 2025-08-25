Что известно о задержанных, забивших насмерть футболиста в Щелково

«Клопы ели каждую ночь. На кухне вечный хаос и грязь, потому что личности неустановленных национальностей не хотят аккуратно готовить и есть свое варево. Хозяин — странный персонаж (ругательства запрещены), орет за сумку на кровати, но допускает такой трешняк. Не знаю, куда и сколько он отстегивает, чтобы на все это закрывали глаза. Каждый день заселялось примерно по 10 человек с очень сомнительным правом нахождения в стране», — такой отзыв оставила одна из клиенток хостела.