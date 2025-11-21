Что известно о задержанном богородском маньяке: похищал и убивал нянь

В Подмосковье задержали 46-летнего Дмитрия, которого подозревают в серии убийств и изнасилований девушек. Он искал своих жертв среди женщин, откликавшихся на объявления о поиске работы няней. Потерпевшие приезжали к нему жить, после чего становились жертвами преступника.
В ноябре полиция получила два заявления о пропавших девушках: 19-летней из Королева и 25-летней из Москвы. Обе исчезли на территории Богородского округа и жили в одном доме, что привлекло внимание следствия.
Преступника удалось вычислить благодаря одной из пострадавших, которой удалось сбежать. Она рассказала, что Дмитрий применял насилие и пытался подмешивать ей наркотики. Тела других жертв пока не найдены.
Весной подозреваемый также объявил в соцсетях о пропаже своей жены Полины. Он писал, что она вдруг уехала в Курортный район Петербурга, отключила телефон и исчезла. За информацию о ней обещал 100 тыс. рублей. За неделю до этого у мужчины умерла любимая собака, что сильно его потрясло.
Близкие Полины утверждают, что она жива, но скрывается из-за страха за безопасность, постоянно меняет места жительства и работы. Она считает, что у Дмитрия проблемы с психикой и он мог преследовать ее, чтобы навредить.
Также известно, что маньяк сильно увлекался фильмами ужасов про серийных убийц. Его любимая серия — «Хеллоуин», с главным злодеем Майклом Майерсом, с которым он себя ассоциировал. Обвиняемый был подписан на множество групп в соцсетях, где бесплатно смотрел хорроры и триллеры, такие как «Пила», «Молчание ягнят», «Парфюмер», «Техасская резня бензопилой». Особенно часто пересматривал «Хеллоуин», сохранял фильмы у себя на странице.
Скоро Дмитрия проверят специалисты, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Если у него обнаружат расстройство личности, вместо тюрьмы он может попасть в специализированную психбольницу.
Пострадал и сын обвиняемого. Источники сообщают, что маньяк заставлял своего 9-летнего сына смотреть, как он насилует нянь. Ребенок был запуган и получил шрамы и травмы. По словам психологов, у мальчика признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Отец угрожал ему и применял силу, если тот отказывался становиться свидетелем преступлений. Кроме того, мальчик постоянно пил какой-то «невкусный сок», который вызывал у него долгую потерю сознания. Сейчас с ребенком работают психологи и врачи, а следственные органы проверяют соцработников на халатность.