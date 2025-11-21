Что известно о задержанном богородском маньяке: похищал и убивал нянь

Пострадал и сын обвиняемого. Источники сообщают, что маньяк заставлял своего 9-летнего сына смотреть, как он насилует нянь. Ребенок был запуган и получил шрамы и травмы. По словам психологов, у мальчика признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Отец угрожал ему и применял силу, если тот отказывался становиться свидетелем преступлений. Кроме того, мальчик постоянно пил какой-то «невкусный сок», который вызывал у него долгую потерю сознания. Сейчас с ребенком работают психологи и врачи, а следственные органы проверяют соцработников на халатность.