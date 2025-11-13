Что известно о задержании замглавы Ялты Ирины Беломестновой

12 ноября заместитель главы администрации Ялты была задержана полицией. В здании администрации прошли обыски. Сообщения об этом поступили от ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также от советника крымского руководства Ольги Курлаевой, которая сообщила об этом в своем Telegram-канале.