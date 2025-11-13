Популярные темы
Что известно о задержании замглавы Ялты Ирины Беломестновой

Накануне в офис администрации Ялты нагрянули силовики, в результате чего была задержана заместитель мэра Ирина Беломестнова. Рассказываем, что известно об инциденте.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

12 ноября заместитель главы администрации Ялты была задержана полицией. В здании администрации прошли обыски. Сообщения об этом поступили от ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также от советника крымского руководства Ольги Курлаевой, которая сообщила об этом в своем Telegram-канале.

По словам Курлаевой, городская администрация активно содействует правоохранителям в расследовании.

«Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», — пишет Курлаева в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что обстановка в офисе спокойная, без признаков паники или сбоев в работе системы.

Позже ТАСС сообщил, что речь идет о чиновнице Ирине Беломестновой. Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что все задержания, выемки и другие процессуальные действия проводятся исключительно соответствующими силовыми органами.

«Со своей стороны крымские и ялтинские власти оказывают правоохранителям всю возможную помощь в проведении расследования. Спасибо», — ответил Крючков в своем Telegram-канале.

Почему Ирину Беломестнову задержали

Сначала, по неподтвержденным данным, сообщалось, что оперативники изучают и изымают служебную документацию.

«В рабочем кабинете Ирины Беломестновой проводятся оперативные действия, которые могут быть связаны с изучением и изъятием служебной документации. Источники сообщают о возможном задержании чиновницы», — пишет «Крымач».

Также стало известно, что личная страница Беломестновой была удалена с официального портала администрации Ялты.

Ближе к вечеру сообщалось, что чиновницу задержали по уголовному делу о коррупции.

«Предварительно, статья коррупционная», — передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Кто такая Ирина Беломестнова

Ирина Беломестнова получила должность главы администрации Ялты в августе 2022 года. В городской администрации она руководит департаментом по строительству и благоустройству.

До этого она работала в строительной сфере и занимала руководящие должности в разных регионах России. В должности заместителя мэра Беломестнова контролирует реализацию строительных проектов, освоение бюджетных средств и развитие инфраструктуры. Под её руководством ведется возведение и реконструкция важных социальных и коммерческих объектов.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.