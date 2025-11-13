Что известно о задержании замглавы Ялты Ирины Беломестновой

12 ноября заместитель главы администрации Ялты была задержана полицией. В здании администрации прошли обыски. Сообщения об этом поступили от ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также от советника крымского руководства Ольги Курлаевой, которая сообщила об этом в своем Telegram-канале.
По словам Курлаевой, городская администрация активно содействует правоохранителям в расследовании.
«Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», — пишет Курлаева в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что обстановка в офисе спокойная, без признаков паники или сбоев в работе системы.
Позже ТАСС сообщил, что речь идет о чиновнице Ирине Беломестновой. Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что все задержания, выемки и другие процессуальные действия проводятся исключительно соответствующими силовыми органами.
«Со своей стороны крымские и ялтинские власти оказывают правоохранителям всю возможную помощь в проведении расследования. Спасибо», — ответил Крючков в своем Telegram-канале.
Почему Ирину Беломестнову задержали
Сначала, по неподтвержденным данным, сообщалось, что оперативники изучают и изымают служебную документацию.
«В рабочем кабинете Ирины Беломестновой проводятся оперативные действия, которые могут быть связаны с изучением и изъятием служебной документации. Источники сообщают о возможном задержании чиновницы», — пишет «Крымач».
Также стало известно, что личная страница Беломестновой была удалена с официального портала администрации Ялты.
Ближе к вечеру сообщалось, что чиновницу задержали по уголовному делу о коррупции.
«Предварительно, статья коррупционная», — передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Кто такая Ирина Беломестнова
Ирина Беломестнова получила должность главы администрации Ялты в августе 2022 года. В городской администрации она руководит департаментом по строительству и благоустройству.
До этого она работала в строительной сфере и занимала руководящие должности в разных регионах России. В должности заместителя мэра Беломестнова контролирует реализацию строительных проектов, освоение бюджетных средств и развитие инфраструктуры. Под её руководством ведется возведение и реконструкция важных социальных и коммерческих объектов.
