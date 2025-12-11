Что известно о задержании научного сотрудника Эрмитажа в Польше

Бутягин окончил кафедру археологии исторического факультета в 1993 году с красным дипломом и с 1 февраля того же года начал работать в Эрмитаже. С 2000 года он ведёт отдельные спецкурсы на кафедре университета на почасовой основе, а с 2004-го стал штатным ассистентом, постепенно приняв все дисциплины античной специализации. Он специализируется на античной археологии и имеет большой опыт преподавания истории античного искусства.