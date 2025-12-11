Что известно о задержании научного сотрудника Эрмитажа в Польше

Причины задержания
Украинские спецслужбы преследовали Бутягина из-за того, что он проводил археологические раскопки в Крыму. Киевский режим добивается его экстрадиции, предъявляя обвинения в уничтожении объектов культурного наследия полуострова.
«Предполагаемый ущерб оценивается якобы более чем в 200 млн гривен», — сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на радио RMF FM.
Ученый отказался давать показания, сейчас он арестован на 40 суток. По заочно предъявленному обвинению ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Российские дипломаты выступили в его защиту
Информация о задержании была передана российскому диппредставительству. Дипломат Мария Захарова сообщила, что представители посольства России встретились с Бутягином, а адвокат обжалует решение суда о временном аресте.
«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в “уничтожении культурного наследия” на территории Российской Федерации и отдают себе отчёт в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий», — пишет Захарова в своем Telegram-канале.
На ситуацию отреагировал Дмитрий Песков, назвал задержание российского ученого «правовым произволом».
«Мы принимаем во внимание оголтелость, которая еще царит в отношении нашей страны в Варшаве. Это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям», — приводит его слова «Коммерсант» в Telegram-канале.
Что известно об Александре Бутягине
Александр Бутягин работает в Эрмитаже заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея. Претензии украинских властей связаны с его работой: он возглавляет экспедиции, исследующие античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и древний город Калос Лимен. Эти раскопки Украина считает незаконными.
Бутягин окончил кафедру археологии исторического факультета в 1993 году с красным дипломом и с 1 февраля того же года начал работать в Эрмитаже. С 2000 года он ведёт отдельные спецкурсы на кафедре университета на почасовой основе, а с 2004-го стал штатным ассистентом, постепенно приняв все дисциплины античной специализации. Он специализируется на античной археологии и имеет большой опыт преподавания истории античного искусства.
Сейчас Бутягин читает курс «Античная археология» для археологов и студентов кафедры Истории Древней Греции и Рима, а также вёл курсы «Искусство Древнего Египта», «Искусство Античности», «Искусство Древней Греции» и «Искусство Древнего Рима» для искусствоведов, семинары по археологии античного Северного Причерноморья и типологии. Под его руководством были защищены десятки курсовых и 11 дипломных работ.
«Работами Мирмекийской археологической экспедицией в Керчь он руководит с 1999 года. А с 2010-го — Стабианской экспедиции на виллах Стабий в Италии. Автор более 120 научных работ, в том числе на иностранных языках», — пишет «АиФ».