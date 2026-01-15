Что известно о задержании директора «Куршской косы» за незаконную вырубку леса

У опального бизнесмена возникли новые проблемы. «Единая Россия», сторонником которой Калина был с 2019 года, временно отстранила его от всех партийных дел и перестала считать его своим сторонником, пока идёт следствие. О об этом решении в разговоре с ТАСС сообщил председатель областного парламента Андрей Кропоткин.