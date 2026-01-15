Что известно о задержании директора «Куршской косы» за незаконную вырубку леса

В чем обвиняют Анатолия Калину
14 января 2026 года в отношении Анатолия Калины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, директор вступил в сговор со знакомым и другими лицами, чтобы организовать на территории парка вырубку более 150 кубометров леса на площади около гектара.
По версии правоохранительных органов, участок расчищался для последующего строительства на охраняемой земле коммерческого туристического комплекса — частных сооружений для временного проживания отдыхающих.
Используя своё служебное положение, фигурант обеспечил беспрепятственный доступ спецтехники на территорию парка и лично контролировал все этапы работ: от корчевания пней и вывоза ценной древесины до выравнивания освобождённого участка.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальный срок по этому делу составляет семь лет лишения свободы.
Ущерб более 12 млн
Ущерб заповеднику из списка ЮНЕСКО превысил 12,7 млн рублей. Юрист Альберт Халеян отметил в разговоре с «Известиями», что конкретная мера наказания будет зависеть от решения суда. В ходе расследования статьи обвинения могут быть переквалифицированы.
«По текущим данным, директору грозит серьезное обвинение с возможным лишением свободы на срок до семи лет и крупным штрафом. Однако важно понимать, что это лишь начальная стадия. Его вина должна быть доказана в ходе следствия и подтверждена вступившим в силу приговором суда. До этого момента действует презумпция невиновности», — рассказал Халеян.
«Единая Россия» отреклась
У опального бизнесмена возникли новые проблемы. «Единая Россия», сторонником которой Калина был с 2019 года, временно отстранила его от всех партийных дел и перестала считать его своим сторонником, пока идёт следствие. О об этом решении в разговоре с ТАСС сообщил председатель областного парламента Андрей Кропоткин.
«Он сторонник партии, сегодня сделаем приостановку ему в сторонниках до решения суда», — заявил он.
Доходы Анатолия Калины
Анатолий Калина имел официальный доход, многократно превышающий средний по региону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте учреждения.
В 2024 году среднемесячная зарплата 48-летнего Калины составляла 410 585 рублей. За год он заработал около 4,9 млн рублей. Для сравнения, средняя зарплата в Калининградской области за тот же период, по официальной статистике, равнялась 65,7 тысяч рублей. Таким образом, доход директора заповедника был в 6,2 раза выше среднерегионального.
При этом его заместитель, Алексей Иванцов, получал значительно меньше — 254 801 рубль в месяц, что в 1,6 раза ниже зарплаты руководителя.
Помимо основной должности, Анатолий Калина с 2021 года является внештатным депутатом Законодательного собрания Калининградской области. Официально эта работа не оплачивается. Для контекста: в 2021 году председатель заксобрания Андрей Кропоткин декларировал среднемесячный доход в размере 235 646 рублей, пишет ИА «Русский запад».
