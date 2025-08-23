Что известно о задержании блогера Арсена Маркаряна и его высказываниях о России

По данным Следственного комитета РФ и прокуратуры Москвы, в отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также ему инкриминируются призывы к терроризму, в частности, по поводу применения беспилотных летательных аппаратов против граждан России. Уголовные дела против него начались в начале 2025 года, а сам блогер объявлен в розыск. Сообщается, что недавно он опубликовал видеоролик на фоне Кремля.
Маркарян известен своими женоненавистническими и русофобскими высказываниями. Он негативно высказывался о бойцах специальной военной операции (СВО), их родственниках, российской правоохранительной системе и даже предлагал бомбить российские города. Его прозвали «Мизогимли» за женоненавистнические взгляды. В своих интервью он утверждал о превосходстве мужчин над женщинами и допускал насилие как «полезный опыт».
По информации Telegram-каналов, он недавно прибыл в Россию и был замечен в Москве, в частности, на Красной площади. Откуда именно, не уточняется. Есть информация, что он намеревался проводить тренинги на территории России, то есть зарабатывать деньги.