Что известно о задержании блогера Арсена Маркаряна и его высказываниях о России

По данным Следственного комитета РФ и прокуратуры Москвы, в отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также ему инкриминируются призывы к терроризму, в частности, по поводу применения беспилотных летательных аппаратов против граждан России. Уголовные дела против него начались в начале 2025 года, а сам блогер объявлен в розыск. Сообщается, что недавно он опубликовал видеоролик на фоне Кремля.