Что известно о взрыве в здании МВД в Сыктывкаре

По некоторым данным, в здании была взорвана светошумовая граната. После этого случилось возгорание. Другой источник называет иную причину инцидента — нарушение правил техники безопасности, из-за которого случилась детонация и начался пожар на втором этаже.
Также появились и цифры по пострадавшим — девять человек было ранено. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Пожарные занимаются тушением пожара, но очаг пока погасить не удается.
В первые минуты после взрыва рабочие самостоятельно эвакуировали пострадавших — они вытаскивали раненых через окно и укладывали на строительные леса.