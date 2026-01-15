Популярные темы
Что известно о взрыве в здании МВД в Сыктывкаре

При взрыве в здании МВД в Сыктывкаре не обошлось без пострадавших. Точное их количество сейчас неизвестно.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 15 января, днем в Сыктывкаре произошел взрыв в здании МВД. Детонация произошла в актовом зале, где велись строительные работы. На место оперативно прибыли экстренные службы.

После мощного хлопка здание было сильно задымлено. Сразу стало известно о нескольких пострадавших. Некоторые строители стали спасаться, выбираясь через окна. Всего МЧС эвакуировало около 200 человек.

По некоторым данным, в здании была взорвана светошумовая граната. После этого случилось возгорание. Другой источник называет иную причину инцидента — нарушение правил техники безопасности, из-за которого случилась детонация и начался пожар на втором этаже.

Также появились и цифры по пострадавшим — девять человек было ранено. Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Пожарные занимаются тушением пожара, но очаг пока погасить не удается.

В первые минуты после взрыва рабочие самостоятельно эвакуировали пострадавших — они вытаскивали раненых через окно и укладывали на строительные леса.