Что известно о взрыве в многоэтажке в Ростове-на-Дону

Инцидент со взрывом в многоэтажке в Ростове-на-Дону произошел сегодня, 1 ноября, около полудня.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов ЖК «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря. Предварительно, источник хлопка находился на 11-м этаже. Инцидент произошел около полудня.

Спасатели пока точно не определили причину инцидента, но предварительно сообщается, что в квартире взорвался газ. При этом после детонации произошел пожар, который оперативно прибывшие спасатели смогли потушить. Огонь не успел распространиться, поэтому повредил лишь небольшую площадь в шесть квадратных метров.

Процесс тушения занял около получаса. Занимались локализацией возгорания 29 спасателей и девять единиц техники.

К выяснению обстоятельств происшествия присоединилась и управляющая компания жилого комплекса. Инженеры и руководители также приехали на место, чтобы разбираться в причинах.

В результате взрыва были выбиты окна в нескольких квартирах, обломки раскидало по двору. Дыру в здании видно невооруженным глазом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Телеграм-канал Shot уточняет, что причиной инцидента стал взрыв строительного оборудования, которое применяется для монтажа натяжных потолков.