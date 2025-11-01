Что известно о взрыве в многоэтажке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов ЖК «Левобережье» на улице Бориса Слюсаря. Предварительно, источник хлопка находился на 11-м этаже. Инцидент произошел около полудня.
Спасатели пока точно не определили причину инцидента, но предварительно сообщается, что в квартире взорвался газ. При этом после детонации произошел пожар, который оперативно прибывшие спасатели смогли потушить. Огонь не успел распространиться, поэтому повредил лишь небольшую площадь в шесть квадратных метров.
Процесс тушения занял около получаса. Занимались локализацией возгорания 29 спасателей и девять единиц техники.
К выяснению обстоятельств происшествия присоединилась и управляющая компания жилого комплекса. Инженеры и руководители также приехали на место, чтобы разбираться в причинах.
В результате взрыва были выбиты окна в нескольких квартирах, обломки раскидало по двору. Дыру в здании видно невооруженным глазом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Телеграм-канал Shot уточняет, что причиной инцидента стал взрыв строительного оборудования, которое применяется для монтажа натяжных потолков.