Что известно о взрыве в многоэтажке в Ростове-на-Дону

Спасатели пока точно не определили причину инцидента, но предварительно сообщается, что в квартире взорвался газ. При этом после детонации произошел пожар, который оперативно прибывшие спасатели смогли потушить. Огонь не успел распространиться, поэтому повредил лишь небольшую площадь в шесть квадратных метров.