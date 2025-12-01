Что известно о взрывах в Ростовской области и Дагестане

Жители Ростовской области проснулись этой ночью, 1 декабря, от взрывов, связанных с атакой украинских дронов. Сильнее всего налет беспилотников ощущался в Таганроге. Местные жители сообщили, что слышали мощные хлопки в северной и центральной части города.
Гул и вспышки в небе видели также в Азове и Чалтыре. Ростовчане сообщали о работающей сирене воздушной опасности. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил работу ПВО в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. По его информации, пострадавших среди мирных жителей нет. О других последствиях пока ничего неизвестно.
Также под утро Украина нанесла удар по Дагестану. Там досталось городу Каспийску. В результате атаки ВСУ повреждения получили автомобили и многоквартирный дом, в котором выбило окна. На данный момент последствия налета устраняют оперативные службы. По словам главы республики Сергея Меликова, власти делают все необходимое для защиты мирных жителей и объектов. При этом людей просят избегать открытых участков улиц.
Также СМИ сообщают, что в Каспийске после взрыва был ранен 12-летний ребенок. Девочка получила легкое непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас она госпитализирована в детскую больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
Министерство обороны сообщает, что всего за эту ночь российские средства ПВО сбили 32 украинских дрона:
- 4 — над Белгородской областью,
- 4 — над Брянской областью,
- 4 — над Краснодарским краем,
- 4 — над Новгородской областью,
- 4 — над Ростовской областью,
- 3 — над акваторией Азовского моря,
- 3 — над Ленинградской областью,
- 2 — над Воронежской областью,
- 1 — над Волгоградской областью,
- 1 — над Курской областью,
- 1 — над Смоленской областью,
- 1 — над Тульской областью.