Что известно о взрывах в Ростовской области и Дагестане

Гул и вспышки в небе видели также в Азове и Чалтыре. Ростовчане сообщали о работающей сирене воздушной опасности. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил работу ПВО в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. По его информации, пострадавших среди мирных жителей нет. О других последствиях пока ничего неизвестно.