Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии

В Индии зафиксирована новая вспышка опасного вируса Нипах (NiV). Рассказываем, что известно и грозит ли эпидемия россиянам.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Очаг заболевания выявлен в штате Западная Бенгалия. Вирус Нипах (NiV) передаётся через биологические жидкости, а также при употреблении заражённой пищи. На сегодняшний день вакцины и специфического лечения не существует.

Заболевание начинается с высокой температуры, общей слабости и кашля. В тяжёлых случаях развивается энцефалит, и пациент может впасть в кому в течение 24−48 часов. Летальность инфекции, по разным данным, составляет от 40 до 70% и связана с риском отёка мозга.

По официальной информации, на карантин помещены около 100 человек. Число подтверждённых случаев заражения достигло пяти. Среди заболевших — врач и две медсестры. Одна из медсестёр находится в критическом состоянии и впала в кому.

«У обеих в период с 31 декабря по 2 января наблюдалась высокая температура и респираторные осложнения. Предполагается, что медсестра заразилась инфекцией во время ухода за пациентом с тяжелыми респираторными заболеваниями. Этот пациент скончался до того, как у него успели взять анализы», — приводит Daily Mail рассказ главного секретаря ведомства Нараян Сваруп Нигам.

В Таиланде усилили меры безопасности

По распоряжению властей в аэропорту Пхукета усилили контроль за путешественниками из Дели, Калькуты, Мумбаи и Бангалора. Воздушная гавань поддерживает постоянную связь с больницами Пхукета и провинции Пхангнга для мониторинга возможных обращений индийских туристов за медицинской помощью, пишет TourDom.

Грозит ли опасный вирус россиянам

Врач-лаборант Александр Карасев уточнил, как россияне могут защититься от опасного вируса. Он отметил, что вирус Нипах известен с 1998 года и периодически появляется в странах Южной и Юго-Восточной Азии — Индии, Малайзии, на Филиппинах и в Сингапуре. Основным природным резервуаром вируса являются летучие мыши, которые переносят его бессимптомно. Человеку вирус передаётся при прямом контакте.

Инкубационный период составляет от 4 до 14 дней и часто протекает без выраженных симптомов, после чего могут развиться тяжёлые поражения лёгких и головного мозга. Универсальных лабораторных тестов для диагностики вируса пока не существует.

В разговоре с Readovka Карасев заявил, что сейчас предпосылок для эпидемии нет.

«Для России распространение вируса опасности не представляет. Он не отличается быстрым межчеловеческим распространением, а простые меры — гигиена, ограничение контактов и карантин — позволяют эффективно сдерживать очаги. Предпосылок для эпидемии или трансграничной пандемии сейчас нет», — подчеркнул он.

По словам врача, власти Индии держат ситуацию под контролем и ограничивают передвижение людей, контактировавших с заболевшими, внутри страны.

Как снизить риск заражения

В качестве профилактики специалисты рекомендуют тщательно мыть руки, избегать контакта с потенциально заражёнными продуктами, в частности соком финиковой пальмы, а также не употреблять фрукты, найденные на земле.

Ранее сообщалось о том, чем полоскать горло при ангине взрослым и детям.