Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии

Очаг заболевания выявлен в штате Западная Бенгалия. Вирус Нипах (NiV) передаётся через биологические жидкости, а также при употреблении заражённой пищи. На сегодняшний день вакцины и специфического лечения не существует.
Заболевание начинается с высокой температуры, общей слабости и кашля. В тяжёлых случаях развивается энцефалит, и пациент может впасть в кому в течение 24−48 часов. Летальность инфекции, по разным данным, составляет от 40 до 70% и связана с риском отёка мозга.
По официальной информации, на карантин помещены около 100 человек. Число подтверждённых случаев заражения достигло пяти. Среди заболевших — врач и две медсестры. Одна из медсестёр находится в критическом состоянии и впала в кому.
«У обеих в период с 31 декабря по 2 января наблюдалась высокая температура и респираторные осложнения. Предполагается, что медсестра заразилась инфекцией во время ухода за пациентом с тяжелыми респираторными заболеваниями. Этот пациент скончался до того, как у него успели взять анализы», — приводит Daily Mail рассказ главного секретаря ведомства Нараян Сваруп Нигам.
В Таиланде усилили меры безопасности
По распоряжению властей в аэропорту Пхукета усилили контроль за путешественниками из Дели, Калькуты, Мумбаи и Бангалора. Воздушная гавань поддерживает постоянную связь с больницами Пхукета и провинции Пхангнга для мониторинга возможных обращений индийских туристов за медицинской помощью, пишет TourDom.
Грозит ли опасный вирус россиянам
Врач-лаборант Александр Карасев уточнил, как россияне могут защититься от опасного вируса. Он отметил, что вирус Нипах известен с 1998 года и периодически появляется в странах Южной и Юго-Восточной Азии — Индии, Малайзии, на Филиппинах и в Сингапуре. Основным природным резервуаром вируса являются летучие мыши, которые переносят его бессимптомно. Человеку вирус передаётся при прямом контакте.
Инкубационный период составляет от 4 до 14 дней и часто протекает без выраженных симптомов, после чего могут развиться тяжёлые поражения лёгких и головного мозга. Универсальных лабораторных тестов для диагностики вируса пока не существует.
В разговоре с Readovka Карасев заявил, что сейчас предпосылок для эпидемии нет.
«Для России распространение вируса опасности не представляет. Он не отличается быстрым межчеловеческим распространением, а простые меры — гигиена, ограничение контактов и карантин — позволяют эффективно сдерживать очаги. Предпосылок для эпидемии или трансграничной пандемии сейчас нет», — подчеркнул он.
По словам врача, власти Индии держат ситуацию под контролем и ограничивают передвижение людей, контактировавших с заболевшими, внутри страны.
Как снизить риск заражения
В качестве профилактики специалисты рекомендуют тщательно мыть руки, избегать контакта с потенциально заражёнными продуктами, в частности соком финиковой пальмы, а также не употреблять фрукты, найденные на земле.
