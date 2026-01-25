Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии

Врач-лаборант Александр Карасев уточнил, как россияне могут защититься от опасного вируса. Он отметил, что вирус Нипах известен с 1998 года и периодически появляется в странах Южной и Юго-Восточной Азии — Индии, Малайзии, на Филиппинах и в Сингапуре. Основным природным резервуаром вируса являются летучие мыши, которые переносят его бессимптомно. Человеку вирус передаётся при прямом контакте.