Что известно о вспышке странной болезни в Уганде

Сообщения о вспышке новой болезни в Уганде находится на контроле, заявили в телеграм-канале пресс-служба Роспотребнадзора. Там фиксируется распространение заболевания, вызывающего у людей неконтролируемую дрожь. Оно затронуло уже около 300 человек, в основном женщин и девочек. Как отмечается, официальных данных ведомства Уганды не приводят.
«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни», — говорится в заявлении ведомства.
Издание Business Insider Africa пишет, что болезнь «Динга-динга» (Dinga Dinga, название происходит от местного диалекта и означает «трястись, как в танце») появилась в округе Бундибудже в западном регионе Уганды. Симптомами являются лихорадка и неконтролируемая дрожь по всему телу.
Точная причина заболевания «Динга-динга» до сих пор неизвестна. Окружной санитарный врач Кийита Кристофер сообщил местным СМИ, что за пределами региона не было зафиксировано ни одного случая заболевания, образцы анализов пациентов переданы в министерство здравоохранения для исследования. Врач отметил, что смертельных случаев не зафиксировано, а болезнь обычно поддается лечению антибиотиками.
18-летняя девушка по имени Пейшенс Катусииме поделилась ощущениями после болезни, это одновременно и паралич и неконтролируемая тряска. Ее слова привела угандийская газета The Monitor.
«Я чувствовала слабость и меня парализовало, мое тело неконтролируемо тряслось всякий раз, когда я пыталась ходить. Это было очень тревожно. Меня отвезли в больницу на лечение и сейчас я в порядке», — рассказала она.
Недавно Al Jazeera сообщила о появлении новой неизвестной болезни в Конго. Тяжелая форма малярии в форме респираторного заболевания получила распространение в юго-западной провинции Кванго. С октября было зарегистрировано 592 случая заболевания, уровень летальности составил 6,2%. Как отмечает Минздрав страны, недоедание в этом районе ослабило население, что сделало его более уязвимым к болезням.
Несколько месяцев назад в Уганде и других государствах Восточной Африки была зарегистрирована вспышка оспы обезьян (mpox). По данным Всемирной организации здравоохранения, это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Оно может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Большинство людей полностью выздоравливают, но некоторые переносят болезнь очень тяжело. В России случаи Mpox были единичны, эксперты это объясняют отсутствием в стране климатических и эпидемиологических условий для распространения этой болезни.