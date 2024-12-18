Что известно о вспышке странной болезни в Уганде

Несколько месяцев назад в Уганде и других государствах Восточной Африки была зарегистрирована вспышка оспы обезьян (mpox). По данным Всемирной организации здравоохранения, это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Оно может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Большинство людей полностью выздоравливают, но некоторые переносят болезнь очень тяжело. В России случаи Mpox были единичны, эксперты это объясняют отсутствием в стране климатических и эпидемиологических условий для распространения этой болезни.