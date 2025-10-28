Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о вспышке гепатита в камчатском онкодиспансере

В онкодиспансере на Камчатке произошла вспышка заражения гепатитом. Проблема длится почти год.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В январе 2025 года стало известно о заражении 50 пациентов камчатского онкологического диспансера гепатитом. Тогда было решено начать эпидемиологическое расследование. Оно показало, что все зараженные проходили КТ с контрастированием, а источник распространения болезни находился именно в кабинете.

После разбирательств губернатор Владимир Солодов уволил главу регионального министерства здравоохранения Александра Гашкова, а также применил дисциплинарные меры в адрес руководителя медучреждения и его заместителя. Сейчас губернатор уточнил, что количество зараженных почти утроилось — зафиксировано 167 заразившихся гепатитом в диспансере.

При этом точно сказать сколько человек скончалось в результате заражения и были ли такие случаи нельзя, так как пациенты зачастую находились в тяжелом положении и до заболевания.

«Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний», — отметил Солодов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Сейчас правоохранители продолжают расследование.