Что известно о вспышке гепатита в камчатском онкодиспансере

В январе 2025 года стало известно о заражении 50 пациентов камчатского онкологического диспансера гепатитом. Тогда было решено начать эпидемиологическое расследование. Оно показало, что все зараженные проходили КТ с контрастированием, а источник распространения болезни находился именно в кабинете.
После разбирательств губернатор Владимир Солодов уволил главу регионального министерства здравоохранения Александра Гашкова, а также применил дисциплинарные меры в адрес руководителя медучреждения и его заместителя. Сейчас губернатор уточнил, что количество зараженных почти утроилось — зафиксировано 167 заразившихся гепатитом в диспансере.
При этом точно сказать сколько человек скончалось в результате заражения и были ли такие случаи нельзя, так как пациенты зачастую находились в тяжелом положении и до заболевания.
«Что касается количества скончавшихся пациентов, у меня нет информации. Здесь очень важно, чтобы мы достоверно трактовали. Мы понимаем, что больные пациенты онкодиспансера в большинстве своем, или по крайней мере в значительной части, лечились от тяжелых заболеваний», — отметил Солодов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Сейчас правоохранители продолжают расследование.