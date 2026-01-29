Что известно о дорожной ситуации в Москве на фоне очередного снегопада

К утру ситуация существенно лучше не стала. Департамент транспорта попросил водителей пересаживаться на общественный транспорт, чтобы немного разгрузить пробки, которые достигли пяти баллов. Как он сообщает, доехать куда-то на личном транспорте будет сейчас непросто из-за погодных условий, а метро от снегопада не зависит. Журналисты сообщают о скоплениях машин на проспекте Мира, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе и Косинской эстакаде на МКАДе.