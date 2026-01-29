Что известно о дорожной ситуации в Москве на фоне очередного снегопада

Этой ночью в Москве и Подмосковье вновь выпало большое количество снега. Сложности на дорогах возникли сразу. Около полуночи пробка длиной в 12 километров образовалась в районе Зеленограда из-за двух аварий на трассе. Водителям приходилось проводить в машине по три часа, чтобы преодолеть этот участок.
Отдельная сложность возникла у фур и грузовиков, которые из-за снежного покрытия не могли въехать в горку и перекрыли несколько полос на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов. Здесь автолюбителям также пришлось часами ждать разрешения проблемы.
К утру ситуация существенно лучше не стала. Департамент транспорта попросил водителей пересаживаться на общественный транспорт, чтобы немного разгрузить пробки, которые достигли пяти баллов. Как он сообщает, доехать куда-то на личном транспорте будет сейчас непросто из-за погодных условий, а метро от снегопада не зависит. Журналисты сообщают о скоплениях машин на проспекте Мира, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе и Косинской эстакаде на МКАДе.
Городские службы продолжают чистить дороги от снега и обещают не прекращать эту работу в течение дня, так как обильные осадки сохранятся.