Что известно о стрельбе школьника из пистолета во Владивостоке: во время урока начал палить по одноклассникам и ранил семерых

Странный инцидент произошел во время школьного урока во Владивостоке.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Во Владивостоке на уроке в гимназии № 1 восьмиклассник принес с собой газовый пистолет и устроил стрельбу прямо в классе. Он смог беспрепятственно пройти через охрану и рамки на входе, так как корпус оружия был пластиковым и металлоискатель его не обнаружил.

Во время стрельбы пострадали как минимум семь детей: у них текли слезы из глаз и возникло жжение в дыхательных путях. Из-за инцидента уроки были отменены, школьников отпустили домой. На место прибыли полиция и сотрудники ПДН. Сейчас ведется проверка произошедшего.

Прокуратура Приморского края заявила, что будет проверять работу сотрудников школы, которые отвечают за пропускной режим и безопасность детей. Также ведомство намерено выяснить, как оружие оказалось у школьника и кто его купил.

Дополнительные сведения о произошедшем, а также мотивы школьника правоохранительные органы пока не раскрывают.