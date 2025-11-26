Что известно о стрельбе школьника из пистолета во Владивостоке: во время урока начал палить по одноклассникам и ранил семерых

Во время стрельбы пострадали как минимум семь детей: у них текли слезы из глаз и возникло жжение в дыхательных путях. Из-за инцидента уроки были отменены, школьников отпустили домой. На место прибыли полиция и сотрудники ПДН. Сейчас ведется проверка произошедшего.
Прокуратура Приморского края заявила, что будет проверять работу сотрудников школы, которые отвечают за пропускной режим и безопасность детей. Также ведомство намерено выяснить, как оружие оказалось у школьника и кто его купил.
Дополнительные сведения о произошедшем, а также мотивы школьника правоохранительные органы пока не раскрывают.