Что известно о стрельбе школьника из пистолета во Владивостоке: во время урока начал палить по одноклассникам и ранил семерых

Во Владивостоке на уроке в гимназии № 1 восьмиклассник принес с собой газовый пистолет и устроил стрельбу прямо в классе. Он смог беспрепятственно пройти через охрану и рамки на входе, так как корпус оружия был пластиковым и металлоискатель его не обнаружил.