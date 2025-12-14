Теракт на пляже в Сиднее: что известно на данный момент

Журналисты запечатлели, как в начале теракта среди прохожих нашелся мужчина, который не побоялся напасть на одного из стрелков. У местного жителя получилось обезоружить преступника. Когда тот упал и оказался с голыми руками, австралиец наставил на него ружье, но не смог выстрелить. В итоге нападавший отошел к мосту, где был его напарник, и взял там еще один дробовик, после чего начал палить по мужчине. В результате перестрелки мужчина получил ранение в руку и спину.