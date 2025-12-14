Теракт на пляже в Сиднее: что известно на данный момент

На пляже Бонди в Сиднее произошел теракт. Несколько тысяч евреев собрались в этом месте, чтобы отметить праздник Хануку. В этот момент двое стрелков начали палить по отдыхающим из огнестрельного оружия. В результате нападения десять человек погибло, еще около 60 ранено. Среди жертв теракта есть дети.
Инцидент произошел около семи часов вечера по местному времени. Через некоторое время одного террориста удалось ликвидировать. Второй же был ранен и задержан. Позже СМИ сообщили, что в теракте принимал участие еще один — третий нападавший. Он сдался самостоятельно.
Журналисты запечатлели, как в начале теракта среди прохожих нашелся мужчина, который не побоялся напасть на одного из стрелков. У местного жителя получилось обезоружить преступника. Когда тот упал и оказался с голыми руками, австралиец наставил на него ружье, но не смог выстрелить. В итоге нападавший отошел к мосту, где был его напарник, и взял там еще один дробовик, после чего начал палить по мужчине. В результате перестрелки мужчина получил ранение в руку и спину.
Генконсульство России в Сиднее сообщило, что никто из россиян не пострадал в теракте. При этом источники рассказывают о паре из Сочи, которая находилась на злополучном пляже, однако ушла за несколько минут до начала стрельбы. Оказалось, возлюбленным нужно было срочно уезжать, чтобы успеть на самолет, поэтому они покинули праздник на мгновения раньше теракта.