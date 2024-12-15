Что известно о советских космических аппаратах «Вега»

В 1982 года XVIII Генеральная ассамблея Международного астрономического союза утвердила программу исследований кометы Галлея, которая весной 1986 года должна была пролетать через Солнечную систему. Эта короткопериодическая комета появляется в нашей системе каждые 75−76 лет, до 1986 года было зарегистрировано 29 ее пролетов. В преддверии события Европейское космическое агентство (ЕКА), США, Япония начали прорабатывать проекты миссий к комете Галлея. В СССР также было принято решение направить АМС к комете, совместив ее с исследованиями планеты Венера. Обновленный проект получил название «Венера-Галлея», к участию в нем были приглашены специалисты из Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР и ФРГ, Польши, Франции, Чехословакии. Для координации работ был образован Международный научно-технический комитет во главе с директором Института космических исследований Академии наук СССР (ныне ИКИ РАН) академиком Роальдом Сагдеевым.