Что известно о состоянии Паши Техника

«Человек непрерывно употреблял. Он посидел в тюрьме, вышел, а его уже ждет машина с наркотиками. Он много раз лежал в больницах, реабилитациях, я его трезвым не видел. Он выходит и тут же начинает употреблять, он совершенно неисправимый. Поэтому выводов человек не делает сто процентов. Он приехал в ту страну, где все есть, начал всем этим обжираться, какая-то еще неадекватная компания, которая сразу не вызвала врачей, он же еще какое-то время был в этом критическом состоянии. С наркоманами всегда такая история, они же не следят за коллегами по употреблению. Даже если выживет, то он не остановится. Он в этом увидит личный знак того, что можно дальше продолжать такой образ жизни», — объяснил Василий Шуров.