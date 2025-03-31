Что известно о состоянии Паши Техника

Скандально известный 40-летний рэпер Паша Техник уже несколько дней находится в коме в больнице Таиланда. Его госпитализировали 27 марта после отравления наркотиками, и с тех пор в Сети то и дело появляются слухи о его состоянии. Недавно многие паблики написали, что артист умер. Но эту информацию тут же опровергли. Состояние его тяжелое, но стабильное. Хотя врачи дают неутешительные прогнозы. Близкие рэпера собрали необходимую сумму на лечение, но перевезти его в Россию пока невозможно. Подробнее — в нашем материале.
«Всего 20 процентов — на выживание»
Известно, что в больницу артист попал 27 марта, когда находился в Таиланде. Что рэпер там делал доподлинно неизвестно. По одной из версий, отдыхал, по другой — проходил лечение от наркозависимости в одном из тайских рехабов.
Тайские медики диагностировали у Паши Техника множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Это все терминальные состояния, с которыми 80% людей умирают. Сообщается, что жизнь исполнителя поддерживается при помощи аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), его ввели в искусственную кому. Предварительно он отравился запрещенными препаратами.
|СПРАВКА
|Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) – известный российский рэп-исполнитель. Прославился скандальными выходками. Артист давно имеет большие проблемы с запрещенными веществами и не скрывает этого. Исполнитель неоднократно становился гостем различных интернет-шоу, привлекая внимание аудитории своим неадекватным поведением. Множество раз проходил лечение от наркотической зависимости в реабилитационных центрах, а также дважды отбывал наказание в местах лишения свободы.
Как рассказал aif.ru врач-нарколог Василий Шуров, у рэпера есть только 20% на выживание. При таких состояниях поправляется только один из пяти пациентов. Шуров уточнил, что Техник сам себя довел до такого состояния. Всему виной — образ жизни артиста.
«Человек непрерывно употреблял. Он посидел в тюрьме, вышел, а его уже ждет машина с наркотиками. Он много раз лежал в больницах, реабилитациях, я его трезвым не видел. Он выходит и тут же начинает употреблять, он совершенно неисправимый. Поэтому выводов человек не делает сто процентов. Он приехал в ту страну, где все есть, начал всем этим обжираться, какая-то еще неадекватная компания, которая сразу не вызвала врачей, он же еще какое-то время был в этом критическом состоянии. С наркоманами всегда такая история, они же не следят за коллегами по употреблению. Даже если выживет, то он не остановится. Он в этом увидит личный знак того, что можно дальше продолжать такой образ жизни», — объяснил Василий Шуров.
А может отравил фанат?
Хирург-онколог Светлана Осипова предположила, что измененное состояние сознания, в котором Пашу Техника госпитализировали, может быть последствием вируса. По ее словам, напрямую с наркотиками это может быть и не связано. Специалист также допустила, что музыкант мог перенести инфаркт-пневмонию, тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) или вторичную ишемию сердечной мышцы, отсюда и крайне высокое значение тропонина в крови.
Также предполагается, что рэпера могли довести до критического состояния. Якобы, артиста мог отравить фанат, который угостил его таблетками с запрещенным веществом на вечеринке. После этого поклонник срочно покинул Таиланд. А друзья рэпера к врачам не спешили — три дня пытались «прокапать» его дома и делали непрямой массаж сердца, а скорую вызвали только тогда, когда стало совсем плохо.
На данный момент Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Однако менеджер артиста Марк Флинк заявил, что «лучшие врачи» готовы вылететь в Таиланд, чтобы попытаться спасти жизнь рэпера. Имена специалистов при этом он называть отказался. По словам близких, Павлу предстоит серьезная и дорогостоящая операция. Менеджер Техника объявил сбор денег.
«Спасибо за донаты, которые вы прислали, все средства будут отправлены на лечение Паши и на его транспортировку в Россию, на его лечение в Таиланде. Мы набрали сумму, которая нужна — даже больше», — рассказал позже Флинк.
«Душа его пока здесь»
На выходных крупные телеграм-каналы сообщили, что у Паши Техника «умер мозг», и его друзья якобы ждут близких для отключения от аппарата жизнеобеспечения. В дальнейшем слухи преобразовались в новость о смерти рэпера. Близкие опровергли их.
Подруга Паши Техника Кристина сказала, что артист продолжает находиться в тяжелом состоянии, но остается в живых:
«Паша не приходил в сознание, фото и видео здесь делать нельзя. Состояние ухудшилось, но сердце в норме».
Бывшая жена рэпера Ева Карицкая также рассказала СМИ, в каком состоянии он находится. Она записала видеообращение.
«Я сейчас нахожусь в госпитале, где лежит Паша. Он жив, находится под аппаратами, дышит. Состояние остается стабильно плохим, вплоть до летального исхода. Я не знаю, я не врач. Врач будет только в понедельник. Он дышит. Никакого отказа мозга у него нет», — пояснила Ева.
После она заявила, что Техник реагирует на ее слова.
«Была у Паши опять. Держала за руку, умоляла прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит, слышит меня. Душа его пока здесь. Он выживет», — написала она.
Более того, друзья рэпера уверены, что он восстановится: даже апрельские концерты не отменяют, а переносят на осень. При этом концертные площадки уже начали объявлять о возврате билетов — первым отменилось выступление в Новосибирске, намеченное на четвертое апреля.