Что известно о сорванном ФСБ плане угона МиГ-31

«Украина и Великобритания пытались сымитировать нападение России на Североатлантический альянс попыткой завербовать российских летчиков с целью угона МиГ-31. Они же хотели направить его в сторону военной базы НАТО в Румынии и заставить пилотов ударить по ней. Также предполагалось, что Запад предпримет на это ответные действия. Это такая расширенная провокация против России и ее усилий по наведению порядка на Украине», — сказал собеседник издания.