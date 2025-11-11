Что известно о сорванном ФСБ плане угона МиГ-31

ФСБ сорвала операцию Украины и Великобритании по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в ведомстве.
«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты “Кинжал”», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в планах было направить истребитель к базе НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить система противовоздушной обороны.
По словам летчика МиГ-31, который хотели угнать, их попытались завербовать осенью прошлого года. Через Telegram к нему обратился неизвестный, представившись сотрудником международного журналистского агентства Bellingcat* Сергеем Луговским. Пилот добавил, что позже этот человек прислал ему пресс-карту и предложил деньги за консультации по военной теме.
Также летчик рассказал, что ему предлагали три миллиона долларов и гражданство одной из стран Запада за выполнение операции. В подтверждение неизвестный отправил ему видео с пачками долларов.
Кроме того, в ФСБ добавили, что Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 «застрелил, удушил или усыпил» летчика при угоне истребителя.
В ведомстве подчеркнули, что сорванная провокация Киева в сегодняшних условиях могла привести к труднопрогнозируемым последствиям.
Попытка втянуть Запад в войну против РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Киев и Лондон пытались втянуть западные страны в войну против РФ попыткой угона российского истребителя.
«Украина и Великобритания пытались сымитировать нападение России на Североатлантический альянс попыткой завербовать российских летчиков с целью угона МиГ-31. Они же хотели направить его в сторону военной базы НАТО в Румынии и заставить пилотов ударить по ней. Также предполагалось, что Запад предпримет на это ответные действия. Это такая расширенная провокация против России и ее усилий по наведению порядка на Украине», — сказал собеседник издания.
Военный эксперт добавил, что также большой интерес у инженеров НАТО вызывают ракеты «Кинжал».
«Вторым моментом может быть то, что самолет и ракеты “Кинжал” предоставили бы инженерам НАТО, которые должны были бы исследовать вооружение, найти ноу-хау, привлеченные в разработку этой ракеты. Ее аналога в мире на сегодняшний день не существует», — отметил полковник.
Вышли через знакомых
Матвийчук предположил, что на российских пилотов сотрудники украинских и британских спецслужб могли выйти через знакомых.
«В этом плане может быть много вариантов. Мы же публикуем все свои данные в социальных сетях, поэтому так могли найти. Также могли выйти на летчика через вторых и третьих лиц, которые знакомы с пилотом. Причем, они могли даже не знать, что общаются с сотрудником спецслужб и выдают ему какую-то ценную информацию», — сообщил военный эксперт.
При этом он подчеркнул, что если бы российский военный согласился бы на предложение украинской и британской спецслужб, то не получил бы никаких обещанных денег.
«Деньги и гражданство, которые предлагались нашему летчику — это все вранье. Если бы он согласился, то уже сегодня был бы аккуратно завернут в тряпочку», — заявил Матвийчук.
Чем ответит Россия
Полковник добавил, что РФ уже ответила сегодня утром ударами как раз ракетами «Кинжал», которые были выпущены также из МиГ-31.
«Удары были нанесены по объектам управления Вооруженными силами Украины, СБУ и ГУР, а также по инфраструктуре. Действия, как пыталась совершить Украина с Британией, я думаю, что Россия не будет делать. Всю технику НАТО мы и так получаем в ходе боевых действий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
* Организация признана нежелательной в России