Что известно о сорванном ФСБ плане угона МиГ-31

Федеральная служба безопасности сорвала украинско-британскую операцию по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук специально для ВФокусе Mail рассказал, как могли выйти на пилотом самолетов, а также с какой целью Киев и Лондон пытались завладеть вооружением РФ.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

ФСБ сорвала операцию Украины и Великобритании по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты “Кинжал”», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в планах было направить истребитель к базе НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить система противовоздушной обороны.

По словам летчика МиГ-31, который хотели угнать, их попытались завербовать осенью прошлого года. Через Telegram к нему обратился неизвестный, представившись сотрудником международного журналистского агентства Bellingcat* Сергеем Луговским. Пилот добавил, что позже этот человек прислал ему пресс-карту и предложил деньги за консультации по военной теме.

Также летчик рассказал, что ему предлагали три миллиона долларов и гражданство одной из стран Запада за выполнение операции. В подтверждение неизвестный отправил ему видео с пачками долларов.

Кроме того, в ФСБ добавили, что Киев с Западом хотели, чтобы штурман МиГ-31 «застрелил, удушил или усыпил» летчика при угоне истребителя.

В ведомстве подчеркнули, что сорванная провокация Киева в сегодняшних условиях могла привести к труднопрогнозируемым последствиям.

Попытка втянуть Запад в войну против РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Киев и Лондон пытались втянуть западные страны в войну против РФ попыткой угона российского истребителя.

«Украина и Великобритания пытались сымитировать нападение России на Североатлантический альянс попыткой завербовать российских летчиков с целью угона МиГ-31. Они же хотели направить его в сторону военной базы НАТО в Румынии и заставить пилотов ударить по ней. Также предполагалось, что Запад предпримет на это ответные действия. Это такая расширенная провокация против России и ее усилий по наведению порядка на Украине», — сказал собеседник издания.

Военный эксперт добавил, что также большой интерес у инженеров НАТО вызывают ракеты «Кинжал».

«Вторым моментом может быть то, что самолет и ракеты “Кинжал” предоставили бы инженерам НАТО, которые должны были бы исследовать вооружение, найти ноу-хау, привлеченные в разработку этой ракеты. Ее аналога в мире на сегодняшний день не существует», — отметил полковник.

Вышли через знакомых

Матвийчук предположил, что на российских пилотов сотрудники украинских и британских спецслужб могли выйти через знакомых.

«В этом плане может быть много вариантов. Мы же публикуем все свои данные в социальных сетях, поэтому так могли найти. Также могли выйти на летчика через вторых и третьих лиц, которые знакомы с пилотом. Причем, они могли даже не знать, что общаются с сотрудником спецслужб и выдают ему какую-то ценную информацию», — сообщил военный эксперт.

При этом он подчеркнул, что если бы российский военный согласился бы на предложение украинской и британской спецслужб, то не получил бы никаких обещанных денег.

«Деньги и гражданство, которые предлагались нашему летчику — это все вранье. Если бы он согласился, то уже сегодня был бы аккуратно завернут в тряпочку», — заявил Матвийчук.

Чем ответит Россия

Полковник добавил, что РФ уже ответила сегодня утром ударами как раз ракетами «Кинжал», которые были выпущены также из МиГ-31.

«Удары были нанесены по объектам управления Вооруженными силами Украины, СБУ и ГУР, а также по инфраструктуре. Действия, как пыталась совершить Украина с Британией, я думаю, что Россия не будет делать. Всю технику НАТО мы и так получаем в ходе боевых действий», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

* Организация признана нежелательной в России

