Что известно о гибели бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра

Этим утром, 15 января, было обнаружено тело бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра. Сотрудники экстренных служб приехали к его частному дому в Москве. Дверь была открыта, а труп лежал прямо у входа. Следователи изучают обстоятельства смерти Скляра и пытаются установить все подробности.
Некоторые детали уже появились в СМИ. Известно, что незадолго до смерти чиновник жаловался своей коллеге на жену. В день смерти он отправил ей сообщение, в котором винил в своей гибели именно супругу. Также мужчина предупредил знакомую, что на момент прочтения письма будет уже мертв. Телеграм-каналы сообщают, что Скляр совершил самоубийство. Недалеко от тела, по их информации, находилось гладкоствольное ружье.
Скляр занимал пост заместителя министра труда с 2018 по 2022 год. После ухода из правительства мужчина занялся бизнесом и основал собственную компанию. В 2024 году выручка организации составила больше 5 млн рублей.