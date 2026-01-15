Что известно о гибели бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра

Некоторые детали уже появились в СМИ. Известно, что незадолго до смерти чиновник жаловался своей коллеге на жену. В день смерти он отправил ей сообщение, в котором винил в своей гибели именно супругу. Также мужчина предупредил знакомую, что на момент прочтения письма будет уже мертв. Телеграм-каналы сообщают, что Скляр совершил самоубийство. Недалеко от тела, по их информации, находилось гладкоствольное ружье.