Что известно о скандале со школьными методичками о блокаде Ленинграда: началась проверка СК, власти быстро меняют содержание

Скандал произошел в Санкт-Петербурге. Вчера, 27 января, там отмечалась годовщина снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Перед проведением праздника во всех школах города были проведены тематические занятия с учениками, где педагоги рассказывали об этом страшном событии.
Чтобы учителя доносили до обучающих правильную информацию и ничего не упускали, по образовательным учреждениям были разосланы специальные методички с советами о проведении урока. Однако многие советы в пособии выглядели странно: «не сгущайте краски», «смягчите формулировки», «избегайте обобщения, что все блокадники — герои, а немцы — преступники», «ребенок не должен представлять себя жителем блокадного города, в котором падают бомбы», «найдите что-то позитивное, чтобы выровнять баланс негатива».
Учителя стали фотографировать странные пункты и выкладывать в соцсети, на что оперативно отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что обратится в Следственный комитет для проведения проверки:
«Такого рода провокационные рекомендации — откровенная реабилитация нацизма. Обратимся в СК с просьбой провести проверку».
Журналисты же обратились в городской комитет Санкт-Петербурга по образованию, чтобы получить комментарий об инциденте. Чиновники ответили, что жители города и учителя справедливо раскритиковали учебное пособие. Методичку уже пересматривают и редактируют:
«Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы — такое поручение дано руководству Академии постдипломного образования».