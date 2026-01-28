Что известно о скандале со школьными методичками о блокаде Ленинграда: началась проверка СК, власти быстро меняют содержание

Чтобы учителя доносили до обучающих правильную информацию и ничего не упускали, по образовательным учреждениям были разосланы специальные методички с советами о проведении урока. Однако многие советы в пособии выглядели странно: «не сгущайте краски», «смягчите формулировки», «избегайте обобщения, что все блокадники — герои, а немцы — преступники», «ребенок не должен представлять себя жителем блокадного города, в котором падают бомбы», «найдите что-то позитивное, чтобы выровнять баланс негатива».