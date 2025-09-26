Популярные темы
Что известно о ситуации в Ленинградской области: семь человек скончались от суррогатного алкоголя

Новый случай массового отравления алкоголем произошел в России. На этот раз инцидент зафиксирован в Ленинградской области.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

  • В городе Сланцы Ленинградской области зафиксировали массовое отравление алкоголем. Также пострадавшие есть в деревне Гостинцы.
  • Правоохранители задержали возможного распространителя суррогатного алкоголя. Бутлегером оказался 79-летний мужчина.
  • Следователи продолжают устанавливать покупателей нелегального алкоголя, поэтому количество пострадавших и жертв отравления растет. На данный момент известно о 12 погибших. Среди пострадавших находится и 75-летняя жена задержанного. Самому молодому потерпевшему 37 лет.
  • Бутылки и канистры, в которых находился оставшийся алкоголь, изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

  • Поставщиком алкоголя могла оказаться 60-летняя работница детского сада, пишет телеграм-канал Shot. По их информации, именно она привозила алкоголь пенсионеру, который занимался его распространением среди местных жителей.