- 28 сентября семья Усольцевых ушла в поход в Красноярском крае. Выдвигались они из города Сосновоборска. Спустя два дня знакомый семьи сообщил, что Усольцевы перестали выходить на связь.
- Известно, что в поход ушли 64-летний отец Сергей, 48-летняя мама Ирина и 5-летняя дочка Арина.
- Последний раз сигнал телефона одного из Усольцевых был зафиксирован возле горы Буратинка.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о пропажи семьи.
- Обследование 3 тыс. километров таежных дорог не дало результатов.
- В районе пропажи нет связи — глухая тайга.
- В поисках участвуют волонтеры, дроны и уголовный розыск.
- Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей.
- В районе поиска выпал снег, температура падает. Шансов найти семью живыми остается все меньше. Однако отец семейства — опытный таежник, у которого с собой должны были быть нож и спички, поэтому шансы на благоприятный исход остаются.
- Есть вероятность, что семья могла найти дикую избушку в тайге и остаться там. Местные жители говорят, что подобные места в лесу есть.
- Пропажа может быть связана с дикими животными, которых в районе довольно много. Коптер обнаружил двух медведей в районе поиска семьи.
- Семья ушла в поход в облегченной одежде и не брала с собой зимних вещей.
- Волонтеров, занимающихся поиском семьи, охраняют добровольцы с оружием из-за высокого риска нападения животных.
- Новости о новом зафиксированном сигнале телефона Усольцевых оказались ошибочными.
Что известно о ситуации с пропажей семьи Усольцевых в Красноярском крае
Поиски пропавшей семьи продолжаются, но шансов найти родителей с дочкой все меньше.
Андрей Монид
