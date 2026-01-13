Что известно о ситуации с отключением света в Белгородской области: губернатор призвал жителей готовиться к переселению в другие регионы

9 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки без электричества и тепла остались 556 тыс. человек в шести муниципалитетах региона. Еще 200 тыс. жителей лишились воды. Проблему начали решать и частично смогли восстановить подачу электроэнергии и отопления, но окончательно привести в порядок все коммуникации не удается.
Большую часть энергии в данный момент восполняют за счет генераторов. 12 января глава региона на заседании правительства Белгородской области отметил, что, несмотря на колоссальные меры, предпринимаемые властями, потери энергетических мощностей «практически катастрофичные во всех направлениях».
Из-за последствий ракетного удара закрылся крупный торговый центр «Мега Гринн», который находится в Белгороде. Сейчас на объекте еще продолжают работать несколько продуктовых магазинов, но в ближайшее время ожидается полная остановка деятельности ТЦ.
Также ситуация ударила по сотовой связи в регионе. Дело в том, что без электроснабжения перестают работать вышки. По словам министра цифрового развития Белгородской области Сергея Четверикова, сейчас из строя вышло около 60% сотовой сети. В данный момент власти прорабатывают с операторами вопрос о принудительной установке генераторов рядом с вышками для обеспечения сигнала.
Продуктовые магазины, находящиеся в районах без электричества, вынужденно переходят на питание от генераторов. При этом губернатор раскритиковал сеть супермаркетов «Пятерочка» за недостаточную работу в этом направлении. В компании отметили, что продолжают обеспечивать электричеством большую часть торговых точек и прилагают для этого все усилия.
Утром 13 января Вячеслав Гладков обратился к жителям региона через свои соцсети. Чиновник предупредил белгородцев, что вероятна ситуация, при которой часть населения могут перевезти в другие районы или регионы, если так и не смогут полностью восстановить электроснабжение.
«Мы понимаем, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые и многоквартирные дома, а также на промышленные предприятия невозможно. Выстраиваем последовательность действий, которые позволили бы нам оперативно отвечать на возникающие вызовы, помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии, — будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы», — сообщил губернатор Белгородской области.