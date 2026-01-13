Что известно о ситуации с отключением света в Белгородской области: губернатор призвал жителей готовиться к переселению в другие регионы

«Мы понимаем, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые и многоквартирные дома, а также на промышленные предприятия невозможно. Выстраиваем последовательность действий, которые позволили бы нам оперативно отвечать на возникающие вызовы, помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии, — будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы», — сообщил губернатор Белгородской области.