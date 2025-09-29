Популярные темы
30 литров в одни руки: что известно о ситуации с бензином в Севастополе

В Севастополе — тяжелая ситуация с бензином, которую пришлось контролировать властям. Из-за ажиотажа на заправках ограничили продажу до 30 литров.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В Севастополь топливо привозят в режиме нон-стоп, но на АЗС пока сохраняется ажиотаж, поэтому, чтобы накопить бензин на всех заправках, ввели ограничения на его продажу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

  • С 28 июля по 22 сентября в России закрылось 360 автозаправок, что составило 2,6% от всех объектов. Хуже всего ситуация — в Крыму и Севастополе, где перестали работать 50% АЗС. Из-за этого в регионе наблюдались серьезные перебои с топливом
  • Дизельное топливо можно закупать без ограничений, а вот АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 можно заливать максимум по 30 литров «в одни руки»
  • Ограничения, по словам губернатора Развожаева, нужны, чтобы накопить бензин на всех заправках и вернуться к нормальной работе
  • Власти разрешили заправлять бензином на АЗС в том числе канистры
  • Глава региона призвал жителей не заправляться впрок
  • Ситуацию с АИ-95 собираются решить в течение нескольких дней, на восстановление запаса АИ-92 может занять неделю, если возобновится отгрузка топлива с нефтеперерабатывающих заводов.