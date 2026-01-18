Что известно о сильном пожаре и взрыве в торговом центре в Пакистане: десятки человек пострадали и пятеро погибли

Вчера вечером, 17 января, в пакистанском городе Карачи произошел сильный пожар в местном торговом центре. Предварительная версия указывает на то, что возгорание произошло на антресольном этаже, после чего огонь распространился на цокольный и первый этаж. Причину возникновения очага установить пока не удалось, но считается, что это могло быть короткое замыкание в одном из магазинов.
Распространение огня пожарные остановили только через два часа после начала после начала операции. Однако к этому моменту уже полыхали все три этажа здания.
Правда, в это время произошло неожиданное — как только спасатели заявили о локализации пожара, в торговом центре раздался мощный взрыв, который возобновил распространение огня. Детонация произошла из-за утечки газа.
На месте происшествия работали 18 пожарных расчетов, а также команды ВМС Пакистана. Одной из главных целей было — спасти людей, оставшихся внутри. Однако зайти в здание было невозможно из-за крайне высокой температуры. Посетители магазинов оказались в огненной ловушке, так как огонь поднимался снизу вверх по зданию и запер людей на этаже без возможности выйти.
Предварительно, называется количество в пять погибших и 18 пострадавших людей. Однако итоговые цифры назвать будет сложно, так как достоверно знать, сколько посетителей не смогли выбраться, нельзя.