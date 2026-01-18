Что известно о сильном пожаре и взрыве в торговом центре в Пакистане: десятки человек пострадали и пятеро погибли

Вчера вечером, 17 января, в пакистанском городе Карачи произошел сильный пожар в местном торговом центре. Предварительная версия указывает на то, что возгорание произошло на антресольном этаже, после чего огонь распространился на цокольный и первый этаж. Причину возникновения очага установить пока не удалось, но считается, что это могло быть короткое замыкание в одном из магазинов.